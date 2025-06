Pijnlijke cijfers voor Hamilton: slechtste seizoenstart uit F1-loopbaan

Lewis Hamilton heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. In zijn eerste races voor Ferrari heeft hij nog geen grootse prestaties laten zien, en dat zorgt voor een negatief record. Voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan heeft hij in de eerste tien races van het seizoen geen podiumplaats gepakt.

Op het Circuit Gilles Villeneuve kwam Hamilton afgelopen weekend als zesde over de streep in de Grand Prix van Canada. Hij kende wederom een frustrerende race, waarin hij veel performance verloor nadat hij over een bosmarmot heen was gereden. Het was tekenend voor zijn seizoen tot nu toe, want hij presteert niet goed genoeg.

Tegenvallende prestaties

In zijn eerste tien Grands Prix voor het team van Ferrari heeft hij weinig laten zien. Hij wist wel de sprintrace in China te winnen, maar in de races op de zondag is hij niet verder gekomen dan een vierde plaats in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Het is pijnlijk, want voor het eerst in zijn loopbaan heeft hij in de eerste tien Grands Prix van een seizoen geen podiumplek gepakt.

Vorig jaar ontsnapte hij ternauwernood aan deze negatieve statistiek, toen hij in de Grand Prix van Spanje als derde werd geklasseerd. In 2024 wist hij zich in de rest van het seizoen nog aardig te herstellen, en won hij twee Grands Prix.

Situatie in het wereldkampioenschap

Hamilton eindigde vorig jaar op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, zijn slechtste eindklassering in de Formule 1 ooit. Op dit moment staat hij op de zesde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. In de eerste tien raceweekenden heeft hij 79 WK-punten bij elkaar gereden.

Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc staat momenteel op de vijfde plaats met 104 WK-punten. De Monegask wist dit seizoen wel meerdere keren het podium te bereiken, maar ook hij is nog niet tevreden met de start ven het seizoen.