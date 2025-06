Dierenvriend Hamilton rijdt een marmot dood: "Verschrikkelijk!"

Lewis Hamilton reed afgelopen weekend een lastige Grand Prix van Canada. Hij kwam als zesde over de streep, en hij reed de race uit met grote schade aan zijn vloer. Hij had namelijk één van de bosmarmotten doodgereden.

Hamilton liep vroeg in de race grote schade op aan zijn vloer. Het was geruime tijd onduidelijk wat er precies was gebeurd, want er volgde geen herhaling van het moment. Oplettende kijkers zagen echter het karkas van een bosmarmot op de baan liggen, en al snel bleek dat het pluizige beestje in aanraking was gekomen met de Ferrari van Hamilton.

De bosmarmotten horen bij het Circuit Gilles Villeneuve, maar ze zorgen ook voor gevaarlijke situaties. De beesten lopen regelmatig de baan op, en de coureurs moeten vaak vreemde acties uithalen om de beesten te ontwijken.

Goede start

Hamilton baalde van het feit dat hij een marmot heeft omgelegd. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "Ik voelde me best goed tot dat moment. Ik had een goede start, hield mijn positie vast, wist de groep auto's bij te houden, ik kon mijn banden onder controle houden en ik voelde me best optimistisch."

Verdriet bij dierenliefhebber Hamilton

Hamilton hoorde na afloop van de race dat hij over de marmot heen was gereden. Dat zat hem niet helemaal lekker, zo gaf hij eerlijk toe: "Ik heb het niet zien gebeuren, maar ik hoorde wel dat ik een marmot raakte. Dat is echt verschrikkelijk. Ik ben dol op dieren. Ik vind dit zo verdrietig, het is heel erg. Dit is mij nog nooit gebeurd op dit circuit."

Volgens Hamilton zorgde het beest ervoor dat er een groot gat was ontstaan aan de rechterkant van de vloer. Daarnaast had hij ook last van een probleem met zijn remmen, maar wist hij toch nog als zesde over de streep te komen.