Wolff lacht om McLaren-chaos: "Heb deze film al gezien!"

Het team van McLaren kende afgelopen weekend een lastige Grand Prix in Canada. Hun coureurs Lando Norris en Oscar Piastri clashten, en dat zorgde voor problemen. Mercedes-teambaas Toto Wolff kan er wel om lachen, en stelt dat hij deze situatie heel erg goed kent.

Het team van McLaren geeft Piastri en Norris dezelfde kansen. Ze mogen met elkaar vechten, en geen van hen zal worden voorgetrokken door het team. In Canada ging dit afgelopen weekend helemaal mis in de slotfase van de Grand Prix. Norris raakte Piastri op het rechte stuk waardoor hij uitviel met enorme schade. Het was de eerste keer dat ze elkaar raakten, en het is nog maar de vraag of McLaren de regels gaat aanpassen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff bekijkt de situatie van een afstandje. In het verleden had hij bij zijn team een soortgelijke situatie met Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Dit begon ook als een gezonde rivaliteit, maar eindigde in een felle strijd waarbij de coureurs elkaars bloed wel konden drinken.

Herkenbare situatie

Lachend sprak Wolff zich uit bij Motorsport.com: "Ik heb deze film al eens gezien! Ik was toen één van de hoofdrolspelers. Het is lastig, want dit is wat coureurs doen en waarvoor ze zijn getraind: kampioenschappen winnen. Zeker in de Formule 1."

Afspraken maken

Wolff deelt ook zijn advies voor McLaren. Hij stelt dat ze nu moeten ingrijpen: "Het draait om het maken van afspraken. Je moet vaststellen: hoe willen we hiermee omgaan?"

"Een team kan dat altijd aanvoeren dat het om die titel draait, dat ze die punten nodig hebben. Maar ik dit geval staan ze er zo goed voor, dat het eigenlijk geen vraag meer is of ze dat kampioenschap gaan winnen. Dat maakt dit natuurlijk een zeer lastige situatie."

Verschil met 2016

Wolff stelt wel dat alles er nu anders uitziet dan bij Mercedes in 2016: "De persoonlijkheden van de coureurs zijn nu heel erg anders. Het draait gewoon om sterk management. Wij hebben dat geleerd door het simpelweg mee te maken, en ik weet zeker dat ze er ook bovenop zullen zitten."