'Red Bull kende de regels niet en diende verkeerd protest in tegen Russell'

Het team van Red Bull Racing zorgde afgelopen weekend voor de nodige controverse. Twee uur na afloop van de Grand Prix dienden ze een protest in tegen George Russell. Ze trokken ook een protest in, en nu blijkt dat ze hier waarschijnlijk een blunder hadden gemaakt.

Red Bull was van mening dat racewinnaar Russell zich had misdragen in de slotfase van de Grand Prix van Canada. Door de crash van de McLaren-coureurs werd de race afgemaakt achter de Safety Car, en Russell haalde toen een aantal vreemde acties uit. Zo voerde hij een braketest uit, en reed hij opvallend langzaam.

De protesten van Red Bull

Red Bull vond dat Russell gevaarlijk rijgedrag had getoond, en dat hij zich niet aan de regels die gelden achter de Safety Car heeft gehouden. Ze dienden een protest in, en de stewards spraken met alle betrokken partijen. Ze gingen urenlang in beraad, en uiteindelijk besloten ze het protest af te wijzen.

Na afloop bleek dat Red Bull ook een protest had ingetrokken. Russell liet namelijk bij het uitrijden van de pitstraat twee keer een groot gat vallen naar de Safety Car. Verstappen klaagde hier direct over op de boordradio, maar Red Bull moest het protest toch intrekken.

Red Bull niet op de hoogte van nieuwe regels

Volgens Motorsport Magazin besloot Red Bull het protest in te dienen, omdat ze de regels niet goed hadden bekeken. Het medium stelt dat Red Bull niet op de hoogte was van artikel 26.1 van het sportieve reglement.

Volgens dit artikel moeten de coureurs in marshallsectoren waar onder de Safety Car dubbel geel van kracht is, de deltatijd niet overschrijden. Eerder was het zo dat coureurs onderlinge verschillen verkleinden, en dat vond de FIA niet zo leuk. Op Russells boordradio was ook te horen dat hij zich aan de deltatijd moest houden. Red Bulls protest sloeg dus feitelijk gezien nergens op, en ze besloten hem snel in te trekken.