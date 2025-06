F1-kampioen wil worstelende Norris helpen na nieuwe tegenslag

Lando Norris kende afgelopen weekend in Canada weer een zware Grand Prix. De Britse McLaren-coureur is keihard voor zichzelf en maakt er nooit een geheim van dat hij het mentaal wat zwaarder heeft. Nico Rosberg ziet dat, en hij heeft zijn hulp aangeboden.

Norris maakt van zijn hart geen moordkuil, en legt altijd eerlijk uit dat hij fouten maakt. De Brit is hard voor zichzelf, en dat zorgt vaak voor verbazing. Hij lijkt zichzelf meer druk op te leggen, waardoor hij vaker de fout ingaat. In Canada verprutste Norris zijn kwalificatie, en reed hij in de slotfase van de Grand Prix tegen zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri aan.

Piastri wordt al geruime tijd bijgestaan door Mark Webber, die fungeert als zijn manager. Norris heeft geen ervaringsdeskundige uit de Formule 1 aan zijn zijde staan, en volgens enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg is dat een probleem. In zijn tijd in de Formule 1 schakelde Rosberg op een gegeven moment speciale adviseurs in, zoals oud-coureur Gerhard Berger.

Mentorrol

Rosberg ziet het wel zitten om een soort Mark Webber-rol te vervullen bij Norris. In Canada stelde hij bij Sky dat hij precies hetzelfde heeft doorgemaakt: "Hij heeft mentoren nodig. Hij heeft echt mensen met ervaring nodig, die hem daarmee kunnen helpen, want hij kan nog groeien. Dat weet hij ook, en dat zie je ook, en dan zit het ook in je hoofd. Je kunt jezelf verbeteren, en dat is echt mogelijk."

Nog geen reactie

Rosberg heeft de daad bij het woord gevoegd, en heeft een berichtje gestuurd naar Norris: "Hij heeft nog niet teruggeschreven." Rosberg laat het daar niet bij zitten, en sluit zijn verhaal met een lach af: "Ik schrijf hem vanavond nog wel een keertje..."

Ondanks zijn crash in Canada, staat Norris nog wel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Hij staat op 176 punten, terwijl zijn teamgenoot Piastri het kampioenschap aanvoert met 198 punten.