Norris weigert terug te kijken op crash met Piastri

Lando Norris zorgde afgelopen weekend voor de nodige opschudding in de slotfase van de Grand Prix van Canada. Hij crashte met zijn teamgenoot Oscar Piastri en viel daardoor uit. Norris baalde, maar hij heeft geen zin om er opnieuw naar te kijken.

Het was voor niemand een verrassing dat de McLaren-coureurs elkaar op een dag zouden raken. Bij McLaren krijgen Norris en Piastri dezelfde kansen, en ze mogen dan ook vrij vechten. In Canada ging dat mis toen ze in de slotfase van de Grand Prix achter elkaar reden.

Norris had Piastri ingehaald in de hairpin, maar vlak daarna sloeg de Australiër weer terug. Norris wilde de zaak snel weer rechttrekken, maar dat ging helemaal mis. Hij dook in een niet bestaand gat aan de binnenkant, en belandde in een sandwich met de pitmuur en de bolide van Piastri. Norris parkeerde zijn zwaar beschadigde McLaren naast de baan, en ging daarna diep door het stof.

Niet terugkijken

Voorafgaand de première van de F1-film in New York had Norris in gesprek met Sky Sports News weinig zin om terug te kijken op het moment: "Wat is gebeurd, is gebeurd. Ik heb er toen berouw voor getoond en ik heb sorry gezegd."

Norris wil er geen groot verhaal van maken: "Helaas is dit ook racen. Ik incasseer deze klap en ga weer verder. Ik moet weer naar de volgende race gaan kijken, en ik moet kijken hoe ik het beter kan doen en hoe ik geen domme fouten meer maak."

Goed ritme

De Brit probeert het zonnig te bekijken: "Er zijn veel positieve zaken, en ik ga ervoor zorgen dat ik daar goed naar kijk, en dat ik er verder op ga bouwen. Ik weet namelijk dat zodra ik in een goed ritme kom, ik zeker weet dat ik heel tevreden zal zijn."