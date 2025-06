Russell doorbreekt stilte over Red Bull-protest: "Verspilling van tijd"

Het team van Red Bull Racing zorgde afgelopen weekend voor chaos in Canada. Twee uur na de race tekenden ze een protest aan tegen George Russell. Het protest zorgde voor irritatie en werd afgewezen. Russell is kritisch en stelt dat het tijdverspilling was.

Russell schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Canada op zijn naam. Hij kwam voor Red Bull-coureur Max Verstappen over de streep, maar na afloop ontstond er controverse over het gedrag van Russell. In de laatste ronde voerde hij immers een braketest uit onder de Safety Car. Verstappen schrok zich rot, maar de stewards openden geen onderzoek.

Bij Red Bull waren ze het daar niet mee eens. Toen iedereen aan het inpakken was, tekenden ze een protest aan tegen Russell. Ze vonden dat hij onsportief gedrag had vertoond en ze wezen ook naar Russells actie onder de Safety Car. Verstappen en Russell moesten zich melden, en de stewards deden er uren over om een beslissing te nemen. Terwijl heel Europa sliep, maakten ze bekend dat het protest was afgewezen.

Verspilling van tijd

Russell heeft nu voor het eerst gereageerd op het protest. Bij de première van de F1-film in New York sprak hij zich uit bij Sky Sports: "Max wist zelfs niet eens dat er een protest was ingediend. Ik weet dus niet dat er aan de hand was, ik heb geen idee wat ze dachten."

Russell mocht zijn zege behouden, en daar is hij heel erg blij mee: "Ik ben blij dat er niet op de één of andere manier iets is gebeurd. Het was gewoon een verspilling van iedereens tijd."

Mercedes-personeel miste hun vlucht

Volgens Russell zorgde het voor enorm veel chaos bij Mercedes: "Weet je, Shov en Ron, die werken bij ons team, hebben gisteren allebei hun vlucht gemist. Het was voor iedereen een beetje onzinnig. Maar goed, nu is het voorbij. De blik gaat nu vooruit."