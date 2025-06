F1-legende wijst Piastri aan als schuldige na 'onsportieve' actie tegen Norris

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zorgden afgelopen weekend in Canada voor de nodige controverse. De twee coureurs raakten elkaar, waardoor Norris uitviel. De Brit nam de schuld op zich, maar volgens Jacques Villeneuve heeft Piastri ook schuld.

Piastri moest in de slotfase van de Grand Prix van Canada zijn positie verdedigen ten opzichte van zijn teamgenoot Norris. De Brit zag zijn kans in de hairpin, haalde Piastri in en moest daarna echt in zijn spiegels kijken. Piastri haalde hem in op het rechte stuk en in de chicane, waarna de bal weer bij Norris lag.

Norris probeerde het daarna op het volgende rechte stuk, maar daar ging het mis. De Britse coureur dacht een gat te zien, maar dat was een verkeerde inschatting. Hij raakte de wagen van Piastri en belandde in een soort sandwich tussen de Australiër en de pitmuur. De race van Norris zat erop, en hij nam direct de schuld op zich.

Bij wie ligt de schuld?

Voormalig F1-kampioen Jacques Villeneuve denkt hier toch iets anders over. In zijn analyse op Instagram wijst hij naar Piastri: "Het is makkelijk om met de vinger naar Norris te wijzen bij de clash tussen de twee McLaren-coureurs."

De Canadees vindt dat Piastri zeker niet onschuldig was bij het moment: "Norris realiseerde te laat dat Piastri naar links bewoog, want hij zat met zijn neus al bij de versnellingsbak van Piastri. Hij realiseerde niet dat Piastri geleidelijk aan naar links aan het bewegen was."

Niet netjes

Volgens Villeneuve was dit niet heel netjes, en hij vindt dat er dan ook meer schuld ligt bij de Australiër: "Hij had dat eigenlijk niet mogen doen, het was een beetje onaardige move, dus er zullen op een later moment wel wat gesprekken gaan plaatsvinden binnen dat team."

Piastri kon zijn weg nog wel vervolgen en kwam als vierde over de streep. De Australiër voert nog altijd het wereldkampioenschap aan met 198 punten, terwijl Lando Norris op 176 WK-punten staat.