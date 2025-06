Leclerc ontkent interne onrust bij Ferrari na nieuwe discussies

Charles Leclerc beleefde afgelopen weekend een frustrerende Grand Prix van Canada. Na een mislukte kwalificatie voerde hij tijdens de race felle discussies met zijn team over de strategie. Na afloop stelde Leclerc dat er geen sprake is van onenigheid binnen het team van Ferrari.

Leclerc startte de Grand Prix vanaf de achtste plaats. Net als Lando Norris startte hij op de harde banden, terwijl de rest van de top tien op de mediumband stond. Ferrari leek voor een eenstopper te gaan, maar daar zagen ze van af. Leclerc vroeg zich tijdens de race af waar ze mee bezig waren, en hij klonk niet heel enthousiast over de nieuwe strategie.

Discussies over de strategie

Leclerc kwam uiteindelijk als vijfde over de streep, en bij Motorsport.com verdedigde hij Ferrari: "Er was natuurlijk wel wat discussie op de radio om te bepalen wat de juiste call zou zijn. Op een zeker moment zaten we wel op één lijn, maar het team besloot toch voor twee stops te gaan."

"Ik was het daar op dat moment niet mee eens en ik was er redelijk zeker van dat een eenstopper de juiste strategie was op basis van wat ik voelde en om mee heen zag gebeuren. Het team beschikt op de pitmuur over meer informatie dan ik. We gaan het nog evalueren, al denk ik niet dat onze strategie bepalend is geweest voor het resultaat."

Hand in eigen boezem

Leclerc wijst vooral naar zichzelf. Hij begon het weekend met een kostbare crash, waardoor zijn chassis moest worden gewisseld. Hij stelt dat hij dingen beter had kunnen doen: "Mijn fout in VT1 en het verkeer dat ik tegenkwam in de kwalificatie hebben me de das omgedaan. Mijn uitgangspositie was te slecht. Ik heb er dit weekend niet het maximale uit de auto gehaald, terwijl de potentie er wel was."