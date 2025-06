McLaren steunt Norris en kondigt 'lastige' gesprekken aan

Lando Norris en Oscar Piastri zorgden afgelopen weekend in Canada voor de eerste McLaren-clash van het jaar. Ze raakten elkaar in de slotfase waardoor Norris uitviel. Teambaas Andrea Stella is blij met de excuses van Norris, maar hij kondigt wel lastige gesprekken aan.

Het was wachten totdat het een keertje mis zou gaan bij McLaren. Bij de Britse renstal krijgen de coureurs gelijke kansen, en er werd in de afgelopen weken al voorgesorteerd op een mogelijke crash. In de slotfase van de Grand Prix van Canada vochten de twee coureurs om positie, en dat liep niet goed af.

Norris haalde Piastri in in de hairpin, waarna de Australische kampioenschapsleider terugsloeg op het rechte stuk en in de laatste chicane. Norris dacht daarna een gaatje te zien, maar dit was een grote fout. Hij raakte de wagen van Piastri en ramde de pitmuur. Norris viel uit en nam na afloop alle schuld op zich voor het incident.

Lastige gesprekken

Teambaas Andrea Stella is blij met de 'sorry' van Norris. Hij wil de Brit steun geven, zo legt hij uit aan Motorsport.com: "Het is als team aan ons om nu onze volledige steun aan Lando te geven. We moeten nog steeds wel gesprekken voeren en dat kunnen ook best lastige gesprekken worden, maar er bestaat geen twijfel over onze steun aan Lando."

Ander verhaal als Norris geen sorry had gezegd

Stella benadrukt dat de excuses van Norris belangrijk zijn: "De situatie was anders geweest als Lando geen verantwoordelijkheid had genomen en als hij geen sorry had gezegd. Nu is het gewoon een verkeerde inschatting gebleken. Een verkeerde inschatting die niet had mogen gebeuren, maar dit is ook onderdeel van het racen."

"We waarderen in ieder geval dat hij meteen zijn fout heeft toegegeven en zijn hand heeft opgestoken. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen."