Controverse op Le Mans: oppermachtige Ferrari gediskwalificeerd

De uitslag van de 24 uur van Le Mans is aangepast. De FIA heeft een paar dagen na de race één van de Ferrari's gediskwalificeerd. De wagen kwam niet door de technische keuring heen nadat er een aantal zaken werden gevonden bij de achtervleugel.

Ferrari was afgelopen weekend oppermachtig tijdens de 24 uur van Le Mans. De Italiaanse renstal reed vrijwel de gehele wedstrijd aan kop met drie auto's. De twee rode fabriekswagens werden echter uitgedaagd door de gele Ferrari van AF Corse. Deze wagen, met onder meer Robert Kubica achter het stuur, kwam na een dag racen als winnaar over de streep.

Technische keuring

De Ferrari met startnummer #50 werd als vierde geklasseerd. De door Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen bestuurde wagen is daags na de 24 uur van Le Mans uit de uitslag geschrapt. De auto is namelijk niet door de technische keuring gekomen. Door de diskwalificatie van de Ferrari is de #7 Toyota van Nyck de Vries één plekje opgeschoven in de einduitslag. Hij is nu vijfde geworden.

Problemen met de achtervleugel

Volgens de FIA zijn er twee dingen gevonden aan de achtervleugel van de #50 Ferrari. Uit het rapport bleek dat de achtervleugel 52 millimeter doorboog, terwijl dat slechts 15 millimeter mag zijn. Daarnaast bleek dat er bij de steun van de achtervleugel vier schroefjes waren verdwenen, terwijl deze wel onderdeel waren van de auto toen deze werd gehomologeerd.

De FIA heeft geen direct verband tussen beide overtredingen gevonden, maar dit wordt ook niet uitgesloten.

Gaat Ferrari in beroep?

Het lijkt er niet op dat Ferrari in protest gaat, zo blijkt uit het statement van de stewards: "De teammanager heeft het niet voldoen aan de homologatiespecificaties bevestigd en geaccepteerd. De teammanager heeft het resultaat van de meting ook geaccepteerd en heeft bevestigd dat de testprocedure correct is uitgevoerd."