Enthousiaste Verstappen prijst Mercedes-coureur Antonelli de hemel in

Andrea Kimi Antonelli stond afgelopen weekend voor het eerst op het F1-podium. In de Grand Prix van Canada kwam hij als derde over de streep, en deelde hij het podium met Max Verstappen en George Russell. Het leverde hem een aantal mooie woorden van Verstappen op.

Antonelli maakt veel indruk in zijn eerste seizoen in de Formule 1. De Mercedes-coureur presteert sterk en lijkt nauwelijks onder de indruk te zijn van de omstandigheden. In Miami pakte hij al de pole position in de sprintkwalificatie, en zijn podium in Canada was een nieuw hoogtepunt. Zijn team en zijn tegenstanders reageerden zeer positief op zijn eerste podiumplaats.

Geen verrassing voor Verstappen

Dat geldt ook voor Max Verstapen, want de Nederlander was lovend. Bij de internationale media prees hij Antonelli de hemel in: "Voor mij is dit geen verrassing. Ik ken Kimi al uit de karts, toen werd er al veel over hem gesproken. Dus ik hield hem in de gaten."

Hij wijst de kracht van Antonelli aan: "Wat indrukwekkend is, is dat hij van nature heel erg snel is. Wat ik ook mooi vind, is zijn nuchtere en kalme benadering. Dat zijn goede eigenschappen om te hebben."

Het begin van iets moois

Verstappen had dan ook wel verwacht dat hij vroeg of laat het podium zou delen met Antonelli: "Ik twijfelde er op geen moment aan dat hij dit jaar op het podium zou komen. Ik ben heel erg blij voor hem dat het is gelukt. Het geeft vertrouwen, het is een fijne boost."

Verstappen denkt dat dit nog maar het begin is: "Het wordt alleen maar beter. Het is je rookiejaar, er komt van alles op je af. Je leert van de mindere races, en je leert van de goede races. In de komende jaren gaan we Kimi nog heel erg vaak zien."