Red Bull reageert duidelijk op problemen bij McLaren

Voor het eerst dit seizoen stonden er afgelopen weekend geen McLaren-coureurs op het podium. Lando Norris en Oscar Piastri reden in de slotfase tegen elkaar aan, en Max Verstappen profiteerde. Red Bull-teambaas Christian Horner geeft zijn mening over de McLaren-clash.

In de slotfase van de Grand Prix van Canada vochten McLaren-coureurs Norris en Piastri een fel duel uit. Norris haalde Piastri in in de hairpin, maar de Australiër sloeg daarna terug op het rechte stuk en de chicane. Norris zag daarna een gaatje, maar belandde in een sandwich tussen Piastri en de pitmuur. Hierdoor viel Norris uit, en kon Verstappen in het wereldkampioenschap inlopen.

McLaren in de problemen?

McLaren zag er in Canada wat minder uit. Na afloop van de Grand Prix kreeg Red Bull-teambaas Christian Horner de vraag of McLaren de gevolgen merkt van de aangescherpte regels rondom de voorvleugels: "Je hebt een groter aantal circuits nodig om dat te zien."

"Het is waarschijnlijk de eerste race van McLaren dat ze niet op het podium hebben gestaan. Op zulke dagen moet je proberen om te profiteren wat betreft de punten."

Geen verrassing

Het was voor niemand een verrassing dat de McLarens clashten. Bij de Britse renstal weigeren ze een kopman aan te wijzen, en laten ze Piastri en Norris vrij vechten. Het was dan ook afwachten wanneer ze elkaar voor het eerst zouden raken. In Canada was het zover, en voor Max Verstappen kan dit goed uitpakken.

De Nederlander staat derde in het wereldkampioenschap, en in Canada kwam hij als tweede over de streep. Verstappen liep door de clash van de McLarens flink in, maar er moet nog veel gebeuren om echt weer van een titelstrijd te spreken.

Kan Verstappen profiteren?

Horner krijgt dan ook de vraag of dit een cadeautje was voor de titelambities van Verstappen. Hij praat er omheen: "Het deed me erg denken aan Jenson Button en Lewis Hamilton in dezelfde auto in 2011, maar het leek erop dat Lando het gewoon verkeerd inschatte. Zo zag het er voor mij uit. Ik weet zeker dat ze dat in hun nabespreking zullen doornemen, maar het lijkt op een inschattingsfout."