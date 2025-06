Max Verstappen eist verbeteringen en geeft Red Bull huiswerk mee

Max Verstappen kwam afgelopen weekend als tweede over de streep in de Grand Prix van Canada. Verstappen kende een goed en stabiel raceweekend. Alles leek goed te gaan, maar hij wil meer. Verstappen heeft dan ook een duidelijke boodschap voor zijn team Red Bull Racing.

Verstappen reed vrijwel de hele Grand Prix achter de Mercedes van George Russell aan. Hij was niet in staat om echt de aanval te openen, en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Verstappen liep in de strijd om het wereldkampioenschap wel in op Oscar Piastri en Lando Norris, maar een echte inhaalslag zat er niet in.

Moet nog veel gebeuren

Volgens Verstappen moet er dan ook snel iets gebeuren. Bij de internationale media deelt hij een simpele opdracht voor Red Bull, hij wil de auto verbeteren en races winnen. "Er moet nog veel gebeuren om dat te bereiken. Eerlijk gezegd moeten we vaker races gaan brengen."

"Hoe wat dat gaan doen? Door competitiever te zijn. Dit was zeker een goed weekend, maar we waren gewoon niet competitief genoeg. We hebben wel momenten gehad waarop we hier en daar kunnen winnen, maar we moeten de auto sneller maken. Dan wordt het allemaal een stuk makkelijker voor ons."

Red Bull komt met verbeteringen

Red Bull komt volgens Verstappen wel snel met verbeteringen: "We werken er hard aan met het team. Er komen natuurlijk wel wat verbeteringen aan, maar is dat genoeg? Ik weet het gewoon niet. Het zijn kleine marges die je elk weekend betere resultaten op kunnen leveren."

"Ik denk dat McLaren tot nu toe vrij uitzonderlijke prestaties heeft laten zien. Ze zijn waarschijnlijk echt moeilijk te verslaan. Nu waren ze één weekend wat minder, maar ze zijn nog steeds de absolute topfavoriet. Wij proberen onze auto echt te verbeteren!"

Verstappen staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 155 WK-punten. Norris staat tweede met 176 WK-punten, terwijl Piastri het wereldkampioenschap aanvoert met 198 punten.