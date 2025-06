FIA geeft Lando Norris trap na met opmerkelijke straf

Lando Norris kende een rampzalige Grand Prix van Canada. De Brit viel uit na een crash met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Na afloop ontving Norris een opvallende tijdstraf, en dat was voor hem een geluk bij een ongeluk.

In de slotfase van de Grand Prix van Canada vochten Piastri en Norris een mooi duel uit. Nadat Norris zijn teamgenoot inhaalde in de hairpin, werd hij teruggepakt in het rechte stuk dat daarna volgde. Norris zag daarna een kans, maar schatte het verkeerd in. Hij belandde in een soort sandwich tussen de pitmuur en de auto van Piastri.

Wonder boven wonder kon Piastri de race wel uitrijden, terwijl Norris uitviel met een grote hoeveelheid schade. Norris ging na afloop van de race diep door het stof, en hij moest zich ook bij de stewards melden om het incident te bespreken. Daar gaf hij ook aan dat hij te laat realiseerde dat er geen gat was, en dat de crash volledig zijn schuld was.

Tijdstraf

De stewards wezen Norris ook als schuldige aan, en ze gaven hem een tijdstraf van vijf seconden. Dit besluit zorgde voor de nodige verbazing, want Norris heeft de Grand Prix van Canada niet uitgereden. De stewards gebruikten in hun document ook het begrip 'retired', wat staat voor uitgevallen. Normaal gesproken volgt er een gridstraf als de tijdstraf niet kan worden ingelost, maar nu was dat anders.

Geen strafpunten

De stewards geven namelijk aan dat Norris wel was geklasseerd. Op het officiële wedstrijdformulier staat de Brit namelijk op de achttiende plaats, en bij zijn eindtijd wordt dus vijf seconden opgeteld. Norris komt dus goed weg, want anders had zijn grote fout ingrijpende gevolgen gehad voor de aankomende Grand Prix van Oostenrijk.

De stewards stellen dat de crash geen verdere ingrijpende sportieve gevolgen had, en daarom vonden ze een tijdstraf meer dan genoeg. Norris krijgt verder ook geen strafpunten voor het incident.