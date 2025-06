Nieuwe dreun voor Alpine: invloedrijke CEO stapt op

Het team van Alpine beleeft een lastig seizoen in de Formule 1. Ze hebben dit seizoen al afscheid genomen van teambaas Oliver Oakes, en ze krijgen nu een nieuwe tik te verwerken. De CEO van moederbedrijf Renault heeft namelijk zijn vertrek aangekondigd. Het kan grote gevolgen hebben voor het team.

Luca de Meo was sinds 2020 de CEO van de Renault Group, en hij speelde een belangrijke rol bij het team van Alpine. Zo nam hij onder meer het besluit om met het eigen motorproject te stoppen, gaf hij goedkeuring aan het plan om met Mercedes in zee te gaan en was hij regelmatig aanwezig bij de Grands Prix.

Nieuwe uitdaging

Terwijl de Grand Prix van Canada bezig was, kwam de Renault Group met een opvallend statement naar buiten. Ze meldden dat De Meo per 15 juli het bedrijf gaat verlaten, en dat hij een nieuwe uitdaging aan wil gaan. Hij gaat aan de slag als de nieuwe CEO van het bedrijf Keting, dat zich focust op luxegoederen.

In het statement komt het bedrijf met een uitleg voor het vertrek van de CEO: "Luca de Meo heeft uitgesproken dat hij de keuze maakt om op te stappen, om zo aan nieuwe kansen te beginnen buiten de automobielsector."

Wat zijn de gevolgen voor Alpine?

Het is nog niet bekend wie De Meo gaat opvolgen, en wat de gevolgen zullen zijn voor het Formule 1-team van Alpine. De Meo was immers veelvuldig betrokken bij de besluitvorming van het team. Hij stelde bijvoorbeeld Flavio Briatore aan als adviseur, en mogelijk wil de nieuwe CEO niet door met de ervaren Italiaan. Daarnaast kan een nieuw kopstuk ook een streep zetten door een samenwerking met Mercedes.

Het team van Alpine kende een rampzalige Grand Prix in Canada. Afgelopen weekend werd Franco Colapinto als dertiende geklasseerd, en moest Pierre Gasly het doen met de vijftiende tijd.