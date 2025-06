McLaren kraakt Lando Norris af: "Dit had nooit mogen gebeuren"

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zorgden voor een enorme chaos in de slotfase van de Grand Prix van Canada. Ze raakten elkaar, en Norris viel hierdoor uit. Teambaas Andrea Stella baalde als een stekker, en stelde dat dit niet had mogen gebeuren.

Norris en Piastri vochten in de slotfase van de Grand Prix van Canada een fel duel uit. Norris leek Piastri in te halen in de hairpin, maar de Australiër greep zijn positie terug. Op het rechte stuk dook Norris vervolgens in een gat dat niet bestond, waardoor hij belandde in een sandwich tussen Piastri en de pitmuur. Norris viel hierdoor uit, en bood later zijn excuses aan.

'Nooit fijn als een McLaren betrokken raakt bij een crash'

McLaren-teambaas Andrea Stella baalde, en sprak zich uit bij Sky Sports: "We willen nooit zien dat een McLaren betrokken raakt bij een crash, en zeker niet dat de twee McLarens elkaar raken. We moeten dat zeker nabespreken, want het is een duidelijk principe."

"Tegelijkertijd gebeurde de crash door een inschattingsfout. Lando heeft gewoon de afstand tot de auto voor hem verkeerd ingeschat. Er was echt geen sprake van opzet."

Niet blij met de actie van Norris

Stella is blij dat Norris direct sorry heeft gezegd, maar hij is wel kritisch: "Lando heeft direct zijn verantwoordelijkheid genomen voor de crash. Dat gaan we bespreken, en dat moet zeker gebeuren. De regels zijn er en ik denk dat onze coureurs hier zeker iets van zullen leren."

"Het gaat zeker weten om een beslissing die Lando heel erg veel punten heeft gekost in het kampioenschap. Hij stond tien punten achter Oscar, en dit heeft het team echt heel erg veel punten gekost. Dit had gewoon niet mogen gebeuren."

Piastri blijft buiten schot: "Er bestond hier geen specifieke voorkeur. Het was met iedere andere auto ook gebeurd."