McLarens van Norris en Piastri crashen samen in Canada!

Waar McLaren zich al weken zorgen over maakten, is gebeurd. Lando Norris en Oscar Piastri hebben elkaar geraakt in de slotfase van de Grand Prix van Canada. Op het rechte stuk kwamen ze naast elkaar te rijden, en toen ging het helemaal mis.

Norris jaagde de hele slotfase van de race op de McLaren van zijn teamgenoot. Nadat ze naast elkaar reden op het rechte stuk, probeerde Norris aan de binnenkant de wagen van Piastri in te halen. Hierdoor raakte hij de pitmuur en was de schade groot. Norris schoot hierdoor rechtdoor en schampte langs de pitmuur.

Het langverwachte incident

In het weekend waarin de Brit een incident had omschreven als 'onvermijdelijk', gebeurde hetgeen waar ze voor vreesden. Bij McLaren wilden ze geen kopman kiezen, en mogen de coureurs vrij racen. In Canada gebeurde vandaag wat iedereen verwachtte. Piastri kon wel zijn weg vervolgen, al viel hij door een mislukte pitstop onder de Safety Car terug.

Norris liet aan zijn race-engineer weten dat hij in orde was. Gelaten stapte hij uit de restanten van zijn McLaren, en hij bood direct zijn excuses aan. De Brit nam alle schuld op zich, en wist ook dat dit geen goed nieuws was voor zijn titeldroom. Piastri kon immers uitlopen, terwijl Max Verstappen in de buurt kon komen door als tweede te finishen op het Circuit Gilles Villeneuve.

Gedachten aan 2011

De crash tussen Norris en Piastri deed veel mensen terugdenken aan de Grand Prix van Canada in 2011. Toentertijd waren Jenson Button en Lewis Hamilton de coureurs van McLaren, en ze raakten elkaar om bijna precies dezelfde manier. Hamilton viel toen uit, waarna Button in de laatste ronde de zege pakte. Anno 2025 gebeurde zoiets niet, en gaven Piastri en Norris de goede prestaties uit handen.