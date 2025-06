Alpine grijpt in: Pierre Gasly start GP Canada vanuit pitlane na rampzalige kwalificatie

Pierre Gasly kende op de zaterdag in Canada een rampzalige kwalificatie. De Fransman noteerde de twintigste tijd, maar zou als negentiende starten. Dat gaat echter niet gebeuren, want zijn team Alpine heeft laten weten dat hij de Grand Prix vanuit de pitlane gaat starten.

Gasly kende een rampzalige kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve. De Fransman kon geen wonder verrichten in de Alpine, en hij noteerde verrassend genoeg de langzaamste tijd. Zelfs zijn worstelende teamgenoot Franco Colapinto kende een betere kwalificatie.

Alpine grijpt in bij Gasly

Door een gridstraf van Yuki Tsunoda zou Gasly wel een plekje opschuiven op de grid, maar dat gaat nu dus niet gebeuren. Alpine heeft laten weten dat ze een aantal zaken aan de auto van Gasly hebben veranderd, waardoor hij de race vanuit de pitlane moet starten.

Wat Alpine precies heeft aangepast, is niet helemaal duidelijk. In een statement leggen ze het uit: "Pierre zal de Grand Prix van Canada vandaag vanuit de pitlane gaan starten, nadat het team zijn auto uit de parc fermé-omstandigheden heeft gehaald." Gasly wist na afloop van de kwalificatie niet wat er aan de hand was, de Franse Alpine-coureur voelde zich juist goed in de auto, maar hij had het zwaar met de banden.

Zwaar seizoen voor Alpine

Het team van Alpine heeft met momenteel zwaar in de Formule 1. De Franse renstal staat slechts op de tiende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap, en ze hebben elf WK-punten bij elkaar gereden.

Al deze punten zijn gescoord door Gasly, die hierdoor op de veertiende plaats in het wereldkampioenschap staat. Gasly's teamgenoot Franco Colapinto is nog altijd puntloos, al wordt dit pas zijn vierde Grand Prix van het seizoen. De Argentijn verving na de Grand Prix van Miami Jack Doohan, die ook geen goede races had gereden en puntloos bleef.