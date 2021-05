Lewis Hamilton: "Tijdens Spaanse GP leerde ik meer over Max Verstappen dan alle andere races bij elkaar”

Lewis Hamilton zegt dat hij veel geleerd heeft over Max Verstappen tijdens de Spaanse Grand Prix. De twee knokken het hele seizoen al elke wedstrijd wiel-aan-wiel gevechten met elkaar uit op de verschillende circuits. Direct na de start, wist Verstappen Lewis te verschalken. Toch won Lewis Hamilton de Grand Prix.

Zoals Verstappen Hamilton wist te verrassen in de eerste bocht, zo wist Hamilton te verrassen met een twee-stop-strategie waardoor hij voor de Nederlander over de eindstreep wist te komen.

Bijna de halve racelengte reed Hamilton in het kielzog van de Limburger. Zo suggereerde hij na de race dat de achtervleugel van de Red Bull Verstappen wel eens voordeel zou kunnen opleveren op het rechte stuk. Onzin, verklaarde Red Bull-baas Christian Horner.

Hamilton zegt na de race dat hij belangrijke informatie heeft opgedaan over zijn naaste rivaal tijdens de Spaanse Grand Prix

Lewis Hamilton: "Ik heb veel over Max geleerd vandaag en misschien wel meer dan alle andere races bij elkaar."

Lekker vaag

De Britse zevenvoudig wereldkampioen blijft echter volledig op de vlakte over wát hij dan zoal heeft geleerd over Verstappen. Hamilton zei: "Niet iets specifiek, nee..", waarna hij moet lachen. Dan vervolgt Hamilton: "Het was gewoon.. als je met mensen op het circuit bent, kun je verschillende dingen zien en dan kun je heel dichtbij volgen."

Hoe Verstappen zijn auto gebruikt

Vervolgens blijft Hamilton vaag, want ook in tweede aanleg wordt zijn uitleg weinig specifieker. "Uiteraard zat ik er heel dicht achter en ik leerde veel over zijn auto en ik leerde veel over hoe hij zijn auto gebruikt. Dus het was een goede race, als je het zo bekijkt."

Wat Hamilton dan precies bedoelt, houdt hij dus voor zichzelf. Wellicht is het Hamilton na met name de confrontaties met Verstappen in de eerste bochten van Imola en het Circuit de Barcelona-Catalunya helder dat Verstappen er vlak na de start zomaar ineens vóór kan zitten, en dat hij zich vervolgens heel breed kan maken waar nodig. Daarbij rijdt Verstappen met -zoals Martin Brundle het treffend verwoordde - scheermesjes in zijn ellebogen.

Het kan dan wel voor de buitenstaander wat vaag klinken, toch kan het voor een coureur wel degelijk een leerzame les zijn om bijna een halve race achter een voorligger te rijden. Ook Toto Wolff zei dat het een leerzame race was in Catalonië.. "Als je de andere auto en de andere coureur van zo dichtbij kan volgen, dan leer je meer. En dat kan een voordeel zijn", aldus Wolff die de naam van Verstappen niet in de mond neemt.

Twee-stop-strategie

Verstappen en de Red Bull bleken niet opgewassen tegen de racesnelheid van de Mercedes op de medium-banden. Hamilton wist met zijn tweestopper alsnog het gat van een extra pitstop dicht te rijden en kon Verstappen op ogenschijnlijk eenvoudige wijze passeren op zijn versere rubber.

Het circus gaat over ruim anderhalve week verder in de straten van Monaco. Verstappen kijkt dan tegen een achterstand van 14 WK-punten aan ten opzichte van de leider Lewis Hamilton.

Nu we het toch over volgen achter een voorligger én over Monaco hebben: David Coulthard zal vast veel kunnen vertellen over Enrique Bernoldi en hoe hij zijn Arrows-Asiatech A22 in het prinsdom ooit gebruikte.