Piastri beboet na onhandige overtreding in eerste vrije training

Het team van McLaren kende een lastige eerste vrije training in Canada. Ze konden zich niet mengen in de strijd om de snelste tijden, en ze leken weinig grip te hebben. Tot overmaat van ramp werd Oscar Piastri ook nog op de bon geslingerd.

Na drie minuten in de eerste vrije training ging Piastri al de fout in. De Australische kampioenschapsleider reed te hard door de pitlane, en dat is tegen de regels. De stewards grepen direct in en gaven Piastri een lage boete van honderd euro. Voor Piastri en McLaren zal dit geen pijn doen, maar het was wel de eerste overtreding van de sessie.

Piastri reed met 80,3 kilometer per uur door de pitlane, terwijl er een maximumsnelheid is vastgesteld van 80 kilometer per uur. De overschrijding van 0,3 kilometer per uur leverde hem de eerste boete van het weekend op. McLaren zal hopen dat het direct het enige probleem is, want het is een belangrijk weekend voor de renstal uit Woking.

Nieuwe onderdelen

McLaren heeft voor dit weekend namelijk een aantal opvallende updates meegenomen naar het circuit. Zo hebben ze een nieuwe voorvleugel geïntroduceerd met zogenaamde 'mermaid tails', tijdens de eerste vrije training testte McLaren alles dan ook goed uit. Piastri kwam bijvoorbeeld direct de baan op met een aantal aero rakes aan zijn wagen.

Achterstand op Verstappen

Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris werden daarna ook gespot met veel flowvis op de wagens. Ze konden zich echter niet mengen in de strijd om de snelste tijd. Norris noteerde slechts de zevende tijd, terwijl de eerder bestrafte Piastri slechts veertiende werd. De snelste tijd in deze sessie werd genoteerd door Max Verstappen.

In de strijd om het wereldkampioenschap zijn de rollen omgedraaid. Piastri is daar de lijst aanvoerder, terwijl Verstappen met een ruime achterstand op de derde plaats staat.