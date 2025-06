Hadjar imponeert, maar durft hij de Verstappen-uitdaging aan?

Isack Hadjar is bezig met een geweldig debuutseizoen in de Formule 1. De jonge Fransman wordt zelfs al in verband gebracht met een zitje bij Red Bull Racing. Hij neemt de complimenten graag in ontvangst, maar stelt dat het voor hem nog te vroeg is om de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen te worden.

Er lijkt wel een soort vloek te rusten op het tweede zitje bij het team van Red Bull Racing. Vrijwel alle coureurs die de teamgenoot van Verstappen worden, zakken door het ijs. Liam Lawson kreeg dit seizoen de kans, maar al na twee races werd hij teruggezet door Red Bull. Yuki Tsunoda werd zijn vervanger, maar hij weet ook nog niet te overtuigen.

Hadjar maakt indruk

Hadjar maakt dit seizoen een goede indruk bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls. De jonge Franse coureur staat op de negende plaats in het wereldkampioenschap, en doet het zelfs beter dan Tsunoda. Hadjar ontvangt veel lovende kritieken, en volgens sommigen kenners moet hij de nieuwe teamgenoot van Verstappen worden.

'Ben er nog niet klaar voor'

Bij Racing Bulls willen ze hem echter niet kwijt. In Canada laat Hadjar aan Motorsport.com weten dat hij nog niet klaar is voor promotie: "Het is terecht om dat te zeggen, ja. Liam en Yuki zijn allebei coureurs met veel kwaliteit, dus het is logisch om te zeggen dat het lastig zou worden. Ik ben wel benieuwd, dat is het enige woord dat ik kan gebruiken, hoe het is om naast Max te rijden."

"Ik voel me er echter zeker nog niet klaar voor. Dat is gewoon een feit. Het lijkt me goed om ervaring op te blijven doen waar ik nu ben. Ik geniet van ieder raceweekend en ik leer ook ieder weekend nog zo veel. Ik vind dit een fijne auto om in te rijden, dus laten we eens zien wat de toekomst brengt. Als junior van Red Bull is het wel het normale traject om daar heen te gaan."