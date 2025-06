FIA onder vuur: Leden openen de aanval op Ben Sulayem

Autosportfederatie FIA en president Mohammed Ben Sulayem liggen weer onder vuur. Vandaag wordt er gestemd over een aantal controversiële wijzigingen aan de statuten, en leden van de FIA proberen deze veranderingen nu tegen te houden.

Ben Sulayem zorgde in de afgelopen maanden regelmatig voor onrust. Zijn uitspraken en acties zorgden voor frustraties, en een leegloop bij de FIA. Hij wil eind dit jaar worden herkozen tot FIA-president, en voor die tijd wil hij de statuten aanpassen. Dit kan hem meer macht geven, en zorgt ervoor dat het andere kandidaten lastiger wordt om deel te nemen aan de presidentschapsverkiezingen.

Niet alle leden van de FIA zijn blij met deze dreigende veranderingen. Vandaag stemt de General Assembly van de FIA over de veranderingen van de statuten. In Macau vindt er een speciale vergadering plaats, en de Oostenrijkse automobielclub OAMTC roept leden nu op om de wijzigingen aan de statuten af te wijzen.

Waarschuwing

Ze hebben een brief naar de leden gestuurd. Persbureau Reuters heeft deze brief en handen, en daaruit blijkt dat de zorgen groot zijn: "We doen een beroep op alle leden om onze motie te steunen om de stemming voor de voorgestelde wijzigingen in de FIA-statuten van de agenda te schrappen."

"Er is geen sprake van urgentie met betrekking tot deze voorgestelde wijzigingen. Ze dreigen de reputatie van de FIA op het gebied van competent en transparant bestuur te ondermijnen. Het kan geen toeval zijn dat de wijzigingen met betrekking tot de verkiezingen door de leiding van de FIA zijn gepromoot op hetzelfde moment dat de zittend president heeft aangekondigd zich kandidaat te stellen voor die verkiezingen."

Bedreiging

De Oostenrijkse automobielclub ziet het als een flinke bedreiging voor de FIA: "Als er ook maar een risico bestaat dat deze wijzigingen in het voordeel lijken te werken van het huidige FIA-bestuur, en niet van de FIA zelf, dan mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd."