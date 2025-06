Verstappen doorbreekt stilte over controverse: "Barcelona was een teleurstelling"

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Canada op jacht naar sportieve revanche. Na een teleurstellende race in Spanje, wil hij nu weer presteren. Verstappen heeft er in ieder geval veel zin in, en hij ziet mogelijkheden.

In Spanje zorgde Verstappen anderhalve week geleden voor de nodige controverse. Hij deelde een beuk uit aan de Mercedes van George Russell, en dat leverde hem een zware straf op. Hij kreeg een tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten. Als hij dit weekend in Canada één strafpunt pakt, dan is hij geschorst voor de Grand Prix van Spanje.

'Barcelona was een teleurstelling'

In zijn preview op de Canadese Grand Prix reageert hij kort op zijn vorige race: "Barcelona was een teleurstelling voor ons. Alhoewel we alles hebben gegeven, verliep de race niet zoals we hadden gehoopt. We hebben even rust genomen na de triple header. Ik ben naar Hangar 7 geweest om de heropening met het team te vieren en we kijken uit naar Canada."

Uniek circuit

Verstappen heeft er zin in. Het Circuit Gilles Villeneuve kan hem wel bekoren: "Het circuit daar is echt uniek. Het heeft een aantal old skool kerbs en er zijn volop inhaalmogelijkheden. De afstelling van de auto zal belangrijk zijn en het is altijd een uitdaging met de grote remzones."

Herhaling van vorig jaar?

Verstappen en zijn team Red Bull hopen er goed voor de dag te kunnen komen. Vorig jaar kwam hij in een kletsnatte race als winnaar over de streep, en een herhaling van dit kunstje zou een grote verrassing zijn.

Verstappen gaat verder met zijn verhaal: "De race van vorig jaar was best spannend. We hebben toen een overwinning gepakt, en hopelijk kunnen we dit weekend weer een goed resultaat behalen. Het weer ziet er iets beter uit dan vorig jaar, dus we zullen zien wat er gebeurt."