Deze voormalig F1-sterren jagen op succes in de 24 uur van Le Mans

In Frankrijk staat aankomend weekend de iconische 24 uur van Le Mans op het programma. Het belooft een enorm spektakel te worden, en op de startlijst staan veel grote namen. Ook bekende gezichten uit de Formule 1-wereld staan op de grid, GPToday.net ze voor u op een rijtje.

De 24 uur van Le Mans vormt samen met de Indianapolis 500 en de Grand Prix van Monaco de Triple Crown van de autosport. Het is een race die bij veel coureurs op de bucketlist staat, zo wil Max Verstappen graag deelnemen aan deze schitterende autosportklassieker.

Aangezien in hetzelfde weekend de Grand Prix van Canada wordt verreden, was het voor Verstappen onmogelijk om überhaupt na te denken over een deelname aan Le Mans. Genoeg andere namen staan wel op de deelnemerslijst. Veel voormalig Formule 1-coureurs nemen deel aan de race, waarin er wordt gereden in de Hypercar-klasse, de LMP2 en de LMGT3.

Nasr & Wehrlein

Het overgrote gedeelte van de voormalig F1-coureurs is te vinden in de Hypercar-klasse. De eerste bekende naam is die van Felipe Nasr. Hij reed in 2015 en 2016 in de koningsklasse voor Sauber, en maakte na zijn F1-avontuur de overstap naar de Verenigde Staten.

Nasr is vandaag de dag fabriekscoureur voor Porsche, en rijdt normaal gesproken in de Verenigde Staten. Dit jaar rijdt hij in de Porsche Penske met startnummer 4. Hij deelt de wagen met Nick Tandy, en een andere opvallende naam.

Pascal Wehrlein is namelijk de tweede voormalig F1-coureur op de Porsche met startnummer 4. De Duitser reed een handjevol Grands Prix voor Manor en Sauber, en werd daarna een gevestigde naam in de Formule E. In die klasse rijdt hij voor Porsche, en de Duitse sportwagengigant gunt hem nu een kans op Le Mans. Het kan een mooi sprookje worden.

Kobayashi & De Vries

Ook de Toyota met startnummer 7 wordt bestuurd door twee bekende namen uit de Formule 1-wereld. Ten eerste is daar Kamui Kobayashi. De Japanner reed in de Formule 1 voor Toyota, Sauber en Caterham, en is al sinds jaar en dag actief in het WEC. Hij combineert zijn rol als coureur met die van teambaas.

Kobayashi deelt de wagen met Mike Conway en Nyck de Vries. Laatstgenoemde reed in 2023 in de Formule 1 voor AlphaTauri, maar dat sprookje eindigde in een nachtmerrie. Bij Toyota mag hij nu gaan jagen op Nederlands succes in Le Mans. Na Gijs van Lennep en Jan Lammers hoopt hij de derde Nederlandse Le Mans-winnaar te worden.

Buemi & Hartley

De Toyota met startnummer 8 wordt bemand door een aantal bekende namen. Ten eerste is daar Ryo Hirakawa, die dit jaar in de Formule 1 vrije trainingen reed voor Haas en Alpine. Hij deelt de Toyota GR010 Hybrid met Sébastien Buemi en Brendon Hartley.

Buemi en Hartley reden allebei in de Formule 1 voor Toro Rosso. Voor beide heren liep dit avontuur uit op een teleurstelling, maar in de langeafstandsracerij zijn het grote namen. Ze worden gezien als kanshebbers op de zege in deze autosportklassieker.

Stevens

De Cadillac Hertz Team Jota met startnummer 12 wordt bestuurd door drie redelijk onbekende namen: Alex Lynn, Norman Nato en Will Stevens. Laatstgenoemde mag zich echter wel een Formule 1-coureur noemen. Stevens reed een handjevol races voor Caterham en Manor, en reed in de afgelopen jaren ook een aantal TPC-tests voor McLaren.

Stevens heeft veel ervaring, en hoopt met zijn gouden Cadillac te kunnen jagen op succes.

Magnussen

Ook Kevin Magnussen hoopt op een verrassing. De Deen reed vorig jaar nog in de Formule 1 voor het team van Haas, maar heeft in de winter de overstap gemaakt naar de langeafstandsracerij. Hij is fabriekscoureur bij BMW, waar hij de auto met startnummer 15 deelt met de ervaren Raffaele Marciello en Dries Vanthoor.

Schumacher

Bij het team van Alpine is volgende voormalig F1-coureur te vinden. Het gaat om Mick Schumacher, die het liefst een comeback maakt in de koningsklasse. Hij wordt in verband gebracht met een zitje bij Cadillac, maar deze week ligt zijn focus op Alpine. Hij bestuurt de wagen met startnummer 36, en samen met Jules Gounon en Frédéric Makowiecki wil hij scoren.

Bourdais & Button

De tweede Cadillac van Hertz Team Jota wordt bestuurd door drie ervaren mannen. Le Mans-winnaar Earl Bamber krijgt namelijk gezelschap van Sébastien Bourdais en Jenson Button. De Brit werd in 2009 wereldkampioen in de koningsklasse, en nam in de afgelopen jaren ook deel aan Le Mans. Hij heeft Monaco al gewonnen, en deze parel wil hij ook in zijn kroon plaatsen.

Giovinazzi

Het team van Ferrari aast op hun derde Le Mans-zege op rij. Op de auto met startnummer 51 zit voormalig Formule 1-coureur Antonio Giovinazzi. De Italiaan combineert zijn Hypercar-avontuur met een reserverol bij het F1-team, maar nu ligt alle focus op Le Mans. Samen met James Calado en Alessandro Pier Guidi wil hij vlammen.

Kubica

De gele Ferrari van AF Corse wordt bestuurd door Phil Hanson, Yifei Ye en Robert Kubica. De Pool droomt van een grote zege, nadat zijn Formule 1-loopbaan als een nachtkaars was uitgegaan. Kubica is nog altijd ongekend populair, en dat vertrouwen wil hij graag terugbetalen.

Di Resta, Vergne & Vandoorne

Ook het team van Peugeot komt met een aantal voormalig F1-coureurs naar Le Mans. De wagen met startnummer 93 wordt bestuurd door Mikkel Jensen en voormalig F1-mannen Paul di Resta en Jean-Éric Vergne. In de Formule 1 bleef het grote succes voor hen uit, maar hier liggen er kansen.

De wagen met startnummer 94 herbergt een andere bekende naam: Stoffel Vandoorne. In de Formule 1 lukte het voor hem niet bij McLaren, maar op Le Mans liggen er meer kansen. In geval van nood kan hij overigens nog vertrekken, want hij is ook reservecoureur van het Formule 1-team van Aston Martin.

Aitken

Op de Whelen Cadillac met startnummer 311 zit ook een Aston Martin-reserve in de persoon van Felipe Drugovich. Hij deelt de wagen met Mercedes-reserve Frederik Vesti en Jack Aitken. Alhoewel Drugovich en Vesti waarschijnlijk meer F1-meters hebben gemaakt, heeft Aitken als enige van de die een Grand Prix gereden. In 2020 mocht hij in Sakhir invallen bij Williams.

Lotterer

In de LMGT3-klasse staan er dit jaar geen voormalig Formule 1-coureurs aan de start. In de LMP2-klasse wel, en de eerste naam is direct een grote. Meervoudig Le Mans-winnaar André Lotterer maakt namelijk deel uit van de line-up van IDEC Sport. Hij deelt de auto met startnummer 18 met Jamie Chadwick en Mathys Jaubert.

Lotterer reed op een blauwe maandag één Grand Prix voor Caterham, en hij is een grote naam in de endurancewereld. Zijn deelname in een LMP2-bolide lijkt vreemd, maar het verhaal er achter is logisch. Lotterer is voor 2026 namelijk gecontracteerd door het Hypercar-project van Genesis, en bij IDEC kan hij zich goed voorbereiden op dit avontuur.

Fittipaldi

De laatste voormalig Formule 1-coureur op de deelnemerslijst is die van Pietro Fittipaldi. De Braziliaan viel in 2020 in bij Haas, en is nog steeds verbonden aan de Amerikaanse renstal. Op Le Mans bestuurt hij de wagen van United Autosports met startnummer 22. Hij deelt deze wagen met Nederlander Renger van der Zande en David Heinemeier Hansson.