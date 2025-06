Strijdlustige Lando Norris klaar voor de aanval in Canada

Lando Norris heeft een positief gevoel overgehouden aan de afgelopen triple header. Na een weekje rust gaat Norris nu op jacht naar succes in Canada. Hij stelt dat McLaren er alles aan gaat doen om voor de zege te kunnen vechten.

Norris staat momenteel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot Oscar Piastri voert de titelstrijd aan, maar Norris kwam wel goed voor de dag in de afgelopen drie races. Hij won in Monaco, en maakte verder een goede indruk in Spanje. Na een paar mindere weken heeft hij hierdoor een positiever gevoel te pakken, en dat wil hij vasthouden in de komende races.

Rustig weekend

Norris heeft er zin in om weer in de auto te kruipen in Canada. De Brit spreekt zich uit in de preview van McLaren: "Na een weekje zonder racen, heb ik er zin in om weer de baan op te gaan. Het was fijn om wat tijd door te brengen met het team in Woking."

"We hebben daar de kans gehad om terug te kijken op het seizoen tot nu toe, en we hebben ook hard gewerkt aan de voorbereidingen op de Grand Prix van Canada."

Norris aast op de zege

De Canadese Grand Prix wordt verreden op het Circuit Gilles Villeneuve in de stad Montreal. Het semi-stratencircuit is zeer populair onder de teams en de coureurs, en veel van hen hebben dan ook veel zin in de Grand Prix.

Ook Norris staat te trappelen: "Montreal is een geweldige stad en ik vind het geweldig om daar te racen. We gaan alles doen wat we kunnen om te kunnen vechten voor de zege. We gaan er ook alles aan doen om meer belangrijke punten te scoren."

Norris staat nu op 176 WK-punten, zijn teamgenoot Piastri heeft in de eerste races 186 WK-punten bij elkaar gereden.