FIA-steward sluit pensioen van worstelende Hamilton niet uit

Lewis Hamilton heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Ook bij Ferrari weet hij niet te schitteren, en FIA-steward Derek Warwick vindt dat vreemd. De Brit sluit niet uit dat Hamilton al nadenkt over een mogelijk pensioen.

Hamilton maakte afgelopen winter de spectaculaire overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal hoopte hij op nieuwe successen, en hij droomde zelfs van een recordbrekende achtste wereldtitel. Op een sprintzege in China na heeft Hamilton dit seizoen nog maar weinig gepresteerd, en hij staat slechts op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 71 WK-punten.

Raadsel

Oud-coureur en huidig FIA-steward Derek Warwick vindt het vreemd, zo laat hij weten aan goksite Plejmo: "Ik begrijp niet waarom Lewis niet op gang komt bij Ferrari. Het is echt een raadsel. We zagen zijn overstap naar Ferrari als een geweldige kans om de achtste wereldtitel te winnen. Maar de auto ligt hem op dit moment totaal niet."

"De meeste critici zullen zeggen; hij is een zevenvoudig wereldkampioen en hij heeft 105 races gewonnen. Dan mag je toch verwachten dat hij zich aanpast aan de auto die hij krijgt. Charles is dat immers ook gelukt. Maar om de één of andere reden lukt het hem niet."

Overstap is niet makkelijk

Volgens Warwick komt er bij een overstap veel meer kijken dan mensen denken: "Mensen, en misschien Lewis ook, onderschatten hoe lastig het is om bij een nieuw team te komen. Om hun systemen te leren kennen, hun nabesprekingen te begrijpen en hoe je hen duidelijk maakt wat je nodig hebt. En andersom."

Gaat Hamilton met pensioen?

Warwick ziet de worsteling van Hamilton, en sluit een vroeg pensioen dan ook niet uit: "Het belangrijkste onderdeel in de auto is waarschijnlijk het stuur. Daar kan je zoveel instellingen mee aanpassen, en misschien begrijpt hij dat nog niet helemaal."

"Wil ik dat Lewis races wint en meedoet om het wereldkampioenschap? Absoluut. Ik vind dat hij dat verdient. Hij verdient die achtste wereldtitel. Maar dit jaar gaat het niet gebeuren. Als het zo doorgaat zoals het nu gaat, dan vermoed ik dat hij al nadenkt over een mogelijk pensioen."