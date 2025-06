Max Verstappen mist Adrian Newey bij Red Bull

Max Verstappen kijkt uit naar het werk van topontwerper Adrian Newey bij Aston Martin. De oud-collega van Verstappen is in maart begonnen bij het team van Lawrence Stroll.

Volgens de Nederlander is het nog steeds wennen om Newey niet meer in Red Bull-kleding te zien. Toch wenst Verstappen Newey alle succes die hij maar zou kunnen krijgen: "Ik heb nog steeds respect voor Adrian."

Heel zijn carrière

De gehele carrière van Max Verstappen bij Red Bull Racing was Adrian Newey de ontwerper van het team. Het is voor Verstappen dus een groot gemis nu de ontwerper weg is bij Red Bull. Samen hebben ze vier titels en heel wat overwinningen behaald. "Het doet me gewoon denken aan hoe hij natuurlijk bij ons was als ik hem daar in de garage zie", vertelt Verstappen aan Motorsport Week.

Newey was tijdens de Grand Prix van Monaco voor het eerst in de paddock als Aston Martin-ontwerper. "Eerlijk gezegd heeft het geen zin meer om erover na te denken. Adrian is niet meer bij ons. We hebben nog steeds veel respect voor Adrian of in ieder geval ik heb veel respect voor Adrian. Hij is ook een geweldig persoon naast al het succes dat hij met ons team heeft gehad."

In het groen

"Om hem nu in het groen te zien is natuurlijk een beetje anders, maar ik ben blij voor hem. Ik hoop dat hij gelukkig is", vervolgt de viervoudig wereldkampioen. "Dat is uiteindelijk het belangrijkste. En ik weet zeker dat hij zal bijdragen aan hun succes. Ik vind het spannend om te zien wat ze volgend jaar kunnen doen als hij eindelijk volledig meedoet."

Newey heeft ook lof over de Nederlander: "Max is duidelijk een fenomenaal talent en een superieure concurrent, maar het heeft geen zin om over hem te dagdromen op de korte termijn", zei de topontwerper nog in Monaco. "Max neemt de dingen op een simpel niveau en in dit specifieke geval zal hij proberen het team te kiezen waarvan hij denkt dat het de snelste auto zal hebben."