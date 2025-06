Adrian Newey provoceert Aston Martin met kritiek

Aston Martin-teambaas Andy Cowell heeft meer laten weten over de samenwerking met topontwerper Adrian Newey. Aston Martin staat momenteel op de gedeelde achtste plaats met Sauber. Dit vraagt om verbetering.

Adrian Newey is in maart begonnen voor het team van Aston Martin. De topontwerper vindt dat het beter moet en kan bij het team van Aston Martin. De teambaas van het team van Lawrence Stroll heeft dan ook gezegd dat Newey ze echt een uitdaging geeft.

Twee jaar

Volgens Newey duurt het langer dan verwacht. Hij denkt dat het team minimaal twee jaar nodig heeft om bovenaan mee te doen om de overwinningen en de titels. Hij zegt dat de correlatie, een onderzoek tussen (meer dan) twee variabelen, ontbreekt als het gaat over de prestaties in de simulator vergeleken met de baan. Newey denkt dat dit tot nu toe het grootste probleem is en dat het minimaal twee jaar duurt voordat Aston Martin dit heeft opgelost.

Het doel van Andy Cowell en zijn team is momenteel om Newey ongelijk te geven. Ze willen dat Aston Martin volgend jaar al bovenaan meerijdt: "Alles wat we doen, kan beter en moet beter", is Cowell het wel met Newey eens, in de James Allen on F1-podcast. "Adrian denkt hetzelfde. Het mooie aan Adrian is dat hij weet welk niveau we moeten halen. Dus hij legt de lat hoog. Ik leg de lat binnen de organisatie hoog. En dan gaat het erom hoe snel we daar kunnen komen."

Provocaties

Volgens de Aston Martin-teambaas haalt Newey het beste uit Aston Martin door zijn provocaties: "Adrian daagt ons uit. Hij zegt dat iedereen er twee jaar over doet om dat (een goede correlatie tussen simulator en baan) te bereiken. En iedereen in de fabriek die ik heb gesproken en die bij het ontwerpteam werkt, zegt: 'Nou, we zullen het hem laten zien! We maken er maanden van in plaats van jaren."

Volgens Cowell verloopt de samenwerking met Newey perfect. De voormalig Red Bull-ontwerper is met open armen ontvangen: "Adrian is niet geïnteresseerd in het managen van mensen, bedrijfsorganisatie of de manier om alles aan elkaar te naaien, zodat we allemaal gefocust zijn op de raceauto", legt Cowell uit over de manier van werken van de topontwerper. "Adrian is gefocust op het ontwerp van de raceauto, de architectuur en de gedetailleerde overwegingen. Hij zit al lang in de industrie, net als ik, en we kennen onze sterke en zwakke punten. Ik denk dat de kracht van ons allebei is dat we gewoon open met elkaar kunnen praten."