Red Bull-insider voorspelt snel einde van F1-loopbaan Max Verstappen

Max Verstappen droomt nog altijd van zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Zijn achterstand op de McLarens is momenteel zeer groot, maar kenners sluiten een nieuwe wereldtitel van Verstappen niet uit. Sterker nog, sommigen denken dat hij misschien stopt na zijn vijfde titel.

Verstappen moet dit jaar de strijd aangaan met de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. De papajakleurige bolides zijn veel sneller, maar toch kreeg Verstappen het voor elkaar om te winnen in Japan en op het circuit van Imola. In beide gevallen moest hij er hard voor werken, maar liet hij wel zien dat hij het heilige vuur nog niet is verloren.

De toekomst van Verstappen

Verstappen zal wel hard moeten blijven doorwerken. Piastri en Norris hebben simpelweg meer punten achter hun naam staan, en Verstappens achterstand op de kop bedraagt momenteel 49 WK-punten.

Toch denkt voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas dat Verstappen voor de titel kan gaan. De Brit werkte jarenlang samen met Verstappen, en weet als geen ander hoe de regerend wereldkampioen te werk gaat. In een interview op het YouTube-kanaal van Lucas Stewart krijgt hij de vraag hoeveel wereldtitels Verstappen zal winnen in zijn loopbaan: "Vijf."

"Ik denk dat Max dit jaar de titel gaat winnen. Hij wint het rijderskampioenschap en zal dan stoppen met de Formule 1. Ik weet er verder helemaal niets meer over, maar je bent gek als je niet op Max rekent, denk ik."

De beste coureur ooit?

Nicholas is onder de indruk van Verstappen, en slaat hem dan ook niet over als hij wordt gevraagd naar de vier beste coureurs ooit: "Dat is echt heel erg lastig. Ik moet Max en Lewis Hamilton erbij zetten. Michael Schumacher hoort er ook zeker bij, en dan wordt het lastig."

"Ik wil Ayrton Senna er eigenlijk altijd bij zetten. Dat zit echter dicht bij elkaar, want Alain Prost was ook briljant. Maar ik ga dan voor Verstappen, Hamilton, Schumacher en Senna."