Verstappen vergeleken met Senna: "Max is een machine"

Max Verstappen kan dit jaar nog altijd zijn vijfde wereldtitel gaan pakken. Het wordt een zware strijd, want de McLaren zijn veel sterker. David Coulthard ziet Oscar Piastri als de grote favoriet, maar hij wil Verstappen zeker niet afschrijven.

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Zijn achterstand op Piastri en Lando Norris is groot, maar de Nederlandse Red Bull-coureur heeft dit seizoen meerdere keren laten zien wat hij in huis heeft. Zo wist hij op knappe wijze te winnen in Japan, en was hij oppermachtig in de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola.

Het verschil met McLaren

In een interview met het Duitse Bild krijgt oud-coureur en huidig analist David Coulthard de vraag wie hij als de titelfavoriet ziet. Hij wijst naar Piastri, maar weet ook dat de Australiër een interne strijd zal moeten voeren met Norris.

Gevraagd of dat een voor- of een nadeel is, wordt er naar Max Verstappen gewezen. "Het is het allebei. Lando en Oscar drijven zichzelf tot het uiterste, maar het is natuurlijk heel goed voor Max dat hij één concurrent minder heeft. Al heeft hij dat eigenlijk niet nodig."

Verstappen is een machine

De laatste woorden van Coulthard zijn opvallend, en de interviewer van Bild vraagt zich dan ook af wat hij bedoelt: "Max is een machine. Hij heeft het complete pakket en de ervaring met vier wereldkampioenschappen. Hij maakt dingen mogelijk die je helemaal niet voor mogelijk hebt gehouden."

"In Japan wist hij de McLarens te verslaan, ook al waren ze de grote favoriet. Dat doet me ook denken aan mijn jeugd, toen zag je dit soort dingen gebeuren bij Ayrton Senna of Nigel Mansell. Er gebeurden toen dingen die ongelooflijk waren, gewoon fantastisch. Telkens als dat gebeurde, sprong ik van de bank en schreeuwde ik het uit in de woonkamer. Dat maakt Max ook in mij los."