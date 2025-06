Brown hint op speciale McLaren-comeback van Alonso

McLaren-CEO Zak Brown hoopt in de komende jaren op succes in meerdere klassen. McLaren gaat vanaf 2027 meedoen in de topklasse van het World Endurance Championship, en Brown staat ervoor open om Fernando Alonso special hiervoor terug te halen naar Woking.

Het team van McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Ze hebben in de afgelopen maanden grote stappen gezet, en voeren nu de titelstrijd aan met Oscar Piastri en Lando Norris. Brown droomt ervan om in één jaar de Triple Crown te winnen, en vanaf 2027 is dit een mogelijk.

McLaren zal vanaf dat jaar in alle grote kampioenschappen gaan rijden. Ze zijn vanzelfsprekend actief in de Formule 1, maar ze hebben ook een sterk team in de IndyCars. In het WEC rijden er al McLarens in de LMGT3-klasse, en vanaf 2027 zullen ze ook gaan rijden met een eigen Hypercar. Eerder dit jaar kondigde Brown aan dat ze gaan jagen op nieuwe successen op Le Mans.

Brown droomt van comeback

Het is nog niet duidelijk welke coureurs dan plaats zullen nemen in de wagens van de papajakleurige renstal. Brown heeft wel een coureur op zijn wensenlijstje staan, zo laat hij weten aan Marca: "Alonso is één van de besten, en dat weet ik omdat hij voor ons heeft gereden."

"Hij is een geweldige atleet. Zijn dagen in de Formule 1 zullen binnenkort misschien wel voorbij zijn, maar wij hebben al aangekondigd dat we een comeback gaan maken op Le Mans. Hij heeft die race al gewonnen, en ik zou het geweldig vinden om hem weer achter het stuur van een McLaren te zien."

Het verleden van Alonso

Alonso reed in 2007 en van 2015 tot en met 2018 in de Formule 1 voor McLaren. Het waren niet de sterkste periodes uit zijn F1-loopbaan, en hij zorgde vooral voor controverse. Alonso nam in 2018 en 2019 met Toyota deel aan de 24 uur van Le Mans en schreef de autosportklassieker beide keren op zijn naam.