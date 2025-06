Simraceteam van Verstappen speelt vals en zorgt voor groot schandaal

Het simraceteam van Max Verstappen heeft voor de nodige controverse gezorgd. Team Redline nam deel aan de virtuele 24 uur van de Nürburgring, maar ze werden gediskwalificeerd. Daarna verdween hun livestream, en ging een speciale Q&A met Verstappen niet door.

Het is geen geheim dat Verstappen een groot fan is van simracen. Zijn simraceteam Team Redline nam dit weekend deel aan de virtuele editie van de 24 uur van de Nürburgring. Het is een droom van Verstappen om deel te nemen aan deze race in de echte wereld, maar hij ontbrak op de deelnemerslijst voor deze race.

Team Redline stond met drie andere wagens op de deelnemerslijst. Het ging om de Porsche met nummer 71 van Gustavo Ariel, Enzo Bonito en Edoardo Leo, de Porsche met nummer 69 van Sam Kuitert, Luke McKeown en Cooper Webster en de BMW met startnummer 20 van Florian Lebigre, Chris Lulham en Diogo Pinto.

Opvallend trucje

Bij de start van de race gebeurde er iets opvallends. De drie wagens werden gereset tijdens de opwarmronde. Ze stonden op de grid met weinig benzine en regenbanden, terwijl er geen virtuele regen te zien was. Ze wisselden snel naar slicks en volle tanks. Het is een trucje dat mogelijk is op iRacing, maar het was wel tegen de regels van de virtuele 24 uur van de Nürburgring.

Boze reacties en diskwalificatie

Het zorgde voor veel boze reacties, ook in de chat van de livestream van Team Redline op Twitch. Deze stream werd dan ook snel beëindigd, en werd daarna helemaal verwijderd van het Twitch-kanaal, waardoor terugkijken niet meer mogelijk was.

De stream met Verstappen, die toekeek hoe zijn teamgenoten reden, is dan ook verdwenen. Door het vroegtijdig stopzetten van de livestream ging een eerder aangekondigde Q&A met Verstappen ook niet door.

De organisatie was niet blij met het trucje van Team Redline, en de wagens werden dan ook gediskwalificeerd. Zo kwam er een pijnlijk einde aan dit virtuele avontuur van de vrienden van Verstappen.

Franz Hermann

In de echte wereld maakte Verstappen vorige maand veel indruk op de Nürburgring. Tijdens een testsessie op de iconische Nordschleife kwam hij in actie onder de schuilnaam 'Franz Hermann' en verbrak bij direct een ronderecord.