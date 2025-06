Sabotage op komst? Wat als Verstappen wordt geschorst voor de Oostenrijkse GP?

Max Verstappen moet aankomend weekend in Canada rustig aan doen. Als hij nog één strafpunt pakt, is hij geschorst voor de Grand Prix van Oostenrijk. Juan Pablo Montoya vraagt zich af of de FIA Verstappen wel durft te schorsen, en hij wijst naar eventuele lege tribunes in Spielberg.

Verstappen staat door zijn beuk aan George Russell in Spanje aan de rand van een schorsing. Een coureur wordt geschort als hij in twaalf maanden tijd twaalf strafpunten bij elkaar heeft verzameld. Door zijn actie in Barcelona staat Verstappen nu op elf strafpunten, en zijn eerste punten vervallen pas na de Grand Prix van Oostenrijk.

Durft de FIA Verstappen wel te schorsen?

Als hij de mist ingaat in Canada, kan hij dus zomaar tegen een schorsing aanlopen. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya vraagt zich af of de FIA dit wel aandurft, zo stelt hij bij AS Colombia: "Max verloor een beetje zijn hoofd. De vraag van een miljoen bij deze zaak is: als Max om één of andere reden het twaalfde strafpunt pakt, wordt het dan echt een Grand Prix-weekend zonder hem?"

Belangrijk weekend voor Red Bull

Als Verstappen wordt geschorst voor de Grand Prix van Oostenrijk, dan wacht de Formule 1 een lastig weekend. Deze race wordt immers verreden op de Red Bull Ring, het thuiscircuit van Verstappens werkgever Red Bull Racing. Daarnaast zitten de tribunes in Spielberg elk jaar propvol met Nederlandse fans. Als Verstappen wordt geschorst, is het nog maar de vraag of ze wel komen opdagen.

Sabotage

Montoya denkt ook dat dit voor een probleem kan gaan zorgen. De Colombiaan speculeert over de mogelijke problemen voor de Formule 1: "Ik bedoel, als hij straks iets doet en negentig procent van de tribunes bestaan uit Nederlanders, dan gaat er gewoon niemand."

"Je gaat me toch niet vertellen dat ze de race gaan saboteren en dat er dan helemaal niemand meer gaat?"