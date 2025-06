Red Bull geeft duidelijkheid over toekomst Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda heeft een zware triple header achter de rug. De Japanse Red Bull-coureur worstelde met zijn vorm en wist slechts één puntje te scoren. Helmut Marko wil hem meer aanpassingstijd geven, en hint erop dat Tsunoda 'gewoon' het seizoen gaat afmaken.

Begin dit jaar was het niet de verwachting dat Tsunoda in de auto naast Max Verstappen zou zitten. Na teleurstellende resultaten werd Liam Lawson aan de kant geschoven, maar Tsunoda heeft vooralsnog geen grootste dingen laten zien. In de triple header zakte hij door het ijs en reed hij vooral rond in het middenveld.

Nieuwe onderdelen

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat in zijn column voor Speedweek dieper in op de situatie van Tsunoda: "Yuki heeft in de laatste drie races slechts één punt gescoord, en dat is natuurlijk niet bevredigend. Helaas heeft hij de bodem en veel andere nieuwe onderdelen vernield bij de crash in Imola, dus hij rijdt niet met dezelfde afstelling als Max."

"Dit komt puur door tijdgebrek, want het kost drie weken om een nieuwe vloer te bouwen. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat hij de nieuwe onderdelen in Canada op de auto heeft, en we denken dat dit gaat lukken."

Het verschil met Verstappen

Nieuwe onderdelen gaan niet direct voor successen zorgen, zo weet Marko: "Maar dat is ook niet de doorslaggevende factor. Wat wel ernstig is, is dat Yuki in de vrije trainingen waar maar een achterstand heeft van een tiende. In de kwalificaties ontstaat er een gat. Dan is de druk hoog en heeft hij het moeilijk. Daarbij komt nog dat hij zich niet zo snel kan aanpassen als Max, die niet hoeft te wennen."

Maakt Tsunoda het seizoen af?

Volgens Marko moet Tsunoda ook nog een beetje wennen aan de auto: "Hij heeft het moeilijker, en er is natuurlijk ook wat aanpassingswerk nodig, want je moet veel uittesten als je achteraan rijdt. Hij heeft meer tijd nodig, en die krijgt hij ook. We verwachten dat hij tot het einde van het seizoen in die auto zal blijven zitten."