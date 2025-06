F1-expert wil grote verandering voor Hamilton bij Ferrari

Lewis Hamilton heeft een lastige eerste fase van het seizoen achter de rug. Bij Ferrari heeft hij nog weinig mooie dingen laten zien. Juan Pablo Montoya heeft medelijden met Hamilton, en wijst vooral naar zijn race-engineer Riccardo Adami.

Hamilton had gehoopt op nieuwe successen bij het team van Ferrari. Die dromen kunnen de ijskast in, want Hamilton heeft het zeer lastig. Zijn communicatie met het team verloopt ook zeer stroef, vooral met zijn race-engineer Riccardo Adami. De twee lijken soms langs elkaar heen te praten, en dat zorgt voor de nodige frustratie. In Monaco zweeg Adami bijvoorbeeld tijdens de uitloopronde, terwijl Hamilton nog bezig was met een verhaal.

Heeft Hamilton een nieuwe engineer nodig?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya is er een beetje klaar mee. Hij is zeer kritisch in gesprek met AS Colombia: "Ik ben er niet bij betrokken, maar het klinkt een beetje als: 'kijk, je teamgenoot kan er wel me rijden'. Dat is het probleem."

"Op een gegeven moment zal Lewis met de vuist op tafel moeten slaan en plotseling om een verandering van engineers of iets dergelijks moeten vragen. Als hij van engineer verandert, kunnen de mensen om hem heen zich afvragen of ze met Lewis werken of dat hij ze eruit zal gooien."

Nieuwe baan

Montoya vindt dat Hamilton meer vuur moet tonen "Dat is wat Lewis op dit moment echt nodig heeft, want die engineer... De houding om niet op de radio te reageren... Je moet professioneler zijn. Zo iemand is niet gezond voor Lewis en het team."

"Het is voor niemand persoonlijk gezond. Als ik bij Ferrari zou werken, dan zou ik Adami een tik op zijn vingers hebben gegeven en gezegd dat hij achter een bureau op een kantoortje zou gaan werken als hij dit nog een keertje doet."

Hamilton staat momenteel op de zesde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft 71 WK-punten bij elkaar gereden in de eerste races.