FIA komt met felle verklaring nadat F2-coureur werd weggepest van sociale media

Autosportfederatie FIA heeft een fel statement gedeeld. Dit gebeurde naar aanleiding van enorme haat richting Alex Dunne, waardoor hij zijn sociale moest verwijderen. Het begon allemaal nadat de jonge coureur een botsing met elf auto's veroorzaakte tijdens de Formule 2-race van de Grand Prix van Monaco.

De jonge coureur moest na zijn race social media verwijderen, omdat hij 'echt slechte en onaardige' reacties kreeg. Die reacties resulteerden erin dat Dunne zijn social media verwijderde.

'Ik erger me er niet aan'

"Ik kreeg een hoop dingen na Monaco. Normaal gesproken ben ik niet iemand die dingen leest en zich eraan ergert", zei Dunne tegenover Express. "Maar ik denk dat ik een uur na de race de sociale media van mijn telefoon heb verwijderd, omdat ik nog nooit zulke slechte berichten in mijn leven heb ontvangen. Veel van de dingen die ik kreeg waren echt heel erg en eerlijk gezegd heel verontrustend."

De FIA kwam met een statement nadat Dunne zijn socials verwijderde: "Namens onze teams en coureurs veroordelen de F1, F2, F3 en de FIA, via hun United Against Online Abuse-campagne, elke vorm van misbruik en intimidatie met klem. We zullen collectief blijven optreden tegen en melding maken van misbruik op sociale mediaplatforms. Of je nu een fan bent of deel uitmaakt van de motorsportwereld, we worden allemaal gedreven door passie. In het hart van dit alles zitten mensen. We roepen iedereen op om respectvol te blijven naar de atleten en hun teams."

Ook in de Formule 1

Helaas is Alex Dunne niet de enige die haatreacties krijgt. Ook in de Formule 1 gebeuren deze kinderlijke acties. Toen Jack Doohan werd vervangen door Colapinto, kreeg de Australiër veel haat over zich heen. Met name de Argentijnse fans gaven haatreacties en brachten zelfs fake news naar buiten. Doohan zegt daarop: "Zoals je kunt zien, is het verhaal dat hierboven circuleert volledig vals", verduidelijkte Doohan over het nepbericht. "Het is verzonnen... om mij en mijn familie in een negatief daglicht te stellen."

"Ze hebben de originele inhoud bewerkt, zodat het lijkt alsof mijn vader het gepost heeft, wat helemaal niet waar is. Stop alsjeblieft met het lastigvallen van mijn familie. Ik had niet gedacht dat het zover zou komen."