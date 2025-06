Wolff maakt zich zorgen over probleem waar Mercedes geen antwoord op heeft

Het team van Mercedes heeft een redelijke start van het seizoen achter de rug. In Spanje hadden ze het weer wat zwaarder, en dat leidt tot grote zorgen bij teambaas Toto Wolff. Hij wijst naar een vreemde situatie waar Mercedes nog geen antwoord op heeft.

Mercedes heeft het in de afgelopen jaren zwaar gehad in de Formule 1. Ze presteerden wisselvallig, en het team had de hoop dat ze dit jaar weer echt om de zeges konden vechten. Dat is echter nog niet gelukt, en na een sterke start zakte het team in de afgelopen weken weer in. Vooral het feit dat ze de banden in warme omstandigheden nog steeds niet onder de knie hebben, zorgt voor problemen.

Groenland en Alaska

Teambaas Toto Wolff maakt zich daar zorgen over, zo legt hij uit bij Motorsport.com: "Het is gewoon heel vreemd. We zijn een gigantische organisatie met duizenden mensen en toch lijken we nog steeds niet te begrijpen hoe we een band in het juiste temperatuurbereik moeten houden als het warm is."

"Als het dan wel koud is, zoals in Las Vegas, waar je echt een winterjas nodig hebt, dan zijn we ineens supersnel. Misschien hebben we gewoon een paar circuits nodig op Groenland of in Alaska!"

Weet McLaren wat er goed gaat?

Wolff zoekt naar antwoorden: "Ik denk dat elke auto een intrinsiek DNA heeft en dat dat in het ontwerp zit ingebakken. We zijn een grote organisatie met veel wetenschappers en ingenieurs, maar soms weet je niet waarom een auto zich op een bepaalde manier gedraagt."

"Ik ben er ook niet zeker van dat ze bij McLaren precies weten waarom ze zo snel zijn. Het komt allemaal neer op kleine details, marginale verbeteringen en gewoon goede engineering. Onze auto had over de jaren heen vaker moeite met oververhitting van de achterbanden dan andere teams."