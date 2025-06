Max Verstappen toont interesse in speciale NASCAR-test

Max Verstappen heeft in de afgelopen jaren regelmatige interesse getoond in andere takken van de autosport. Een overstap naar de Verenigde Staten staat niet op zijn wensenlijstje, maar een ritje in een NASCAR lijkt hij wel te zien zitten.

Verstappen meldde zich eerder deze weekend in het Oostenrijkse Salzburg voor een opvallend evenement. Red Bull organiseerde een groot feest voor de heropening van het Hangar 7-complex. Verstappen verzorgde hier een demorun in een Formule 1-wagen, terwijl ook veel andere aan Red Bull verbonden auto- en motorcoureurs aanwezig waren voor een paar demonstratierondjes.

Ontmoeting in Salzburg

Ook het NASCAR-team van Trackhouse Racing was aanwezig in Salzburg. De jonge coureur Connor Zilisch verzorgde de demorun namens het NASCAR-team, en hij kwam Verstappen tegen in de geïmproviseerde paddock bij Hangar 7. Daar spraken de coureurs kort met elkaar, en dat gesprekje werd vastgelegd.

De twee coureurs groeten elkaar waarna Verstappen aan zijn collega vraagt of hij er klaar voor is. Zilisch reageert bevestigend en vraagt dan aan Verstappen of hij een rondje met zijn NASCAR wil rijden. De Nederlander reageert lachend, maar lijkt er wel oren naar te hebben: "Ik bedoel, ik zou het graag willen doen!"

Andere interesses

Het lijkt er echter niet op dat Verstappen snel achter het stuur zal kruipen van een NASCAR. De Nederlander rijdt in zijn vrije tijd wel met andere auto's, maar dan gaat het vooral om GT-wagens. Recent werkte hij een testdag af op de Nürburgring Nordschleife, terwijl hij ook een platinum status van de FIA kreeg. Hierdoor mag hij in theorie deelnemen aan de 24 uur van Le Mans.

Als Verstappen wél plaatsneemt achter het stuur van een NASCAR, dan kan er ook een einde worden gemaakt aan een ander debat. Vorig jaar stelde NASCAR-kampioen Kyle Larson immers dat hij een betere allround coureur is dan Verstappen.