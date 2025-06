Max Verstappen treedt toe tot exclusieve club F1-coureurs met geweldige prestatie

Max Verstappen beleefde afgelopen weekend een frustrerende Grand Prix van Spanje. Toch herschreef hij hier de geschiedenis, en heeft hij een opvallende mijlpaal bereikt. Hij treedt nu namelijk in de voetsporen van een aantal andere grote namen.

Verstappen is sinds afgelopen weekend de vierde coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die honderd of meer Grands Prix aan de leiding heeft gereden. In Spanje waren de McLarens oppermachtig, maar Verstappen reed wel tussen de 23ste en 28ste ronde aan kop. Dit was dus de honderdste Grand Prix waarin hij aan de leiding heeft gereden.

Iconisch lijstje

De hele geschiedenis van de Formule 1 kregen slechts drie andere coureurs dit voor elkaar. Het gaat hier om Lewis Hamilton (192 Grands Prix), Michael Schumacher (142 Grands Prix) en Sebastian Vettel (107 Grands Prix). Verstappen kan dit seizoen Vettel passeren op deze ranglijst. Aangezien het seizoen nog in de beginfase zit, en er nog veel raceweekenden te gaan zijn, is de kans zeer groot dat Verstappen de top drie gaat betreden.

Verstappen heeft tot nu toe in zijn loopbaan 218 Grands Prix gereden. Dat betekent dus dat hij in bijna de helft van de Grands Prix die hij tot nu toe heeft gereden, aan kop heeft gereden. Het is een opvallende statistiek en het laat zien hoe sterk Verstappen in de afgelopen jaren heeft gepresteerd.

Alonso

Naast Verstappen en Hamilton, kunnen weinig coureurs uit het huidige startveld dit soort cijfers laten zien. Alleen Fernando Alonso komt in de buurt, hij heeft in totaal in 87 Grands Prix aan de leiding gereden. De kans is klein dat hij dit jaar de honderd gaat halen, want zijn team Aston Martin heeft het zwaar.

Veel zeges

Voor Verstappen eindigde de Spaanse Grand Prix in een grote teleurstelling. Na zijn clash met George Russell kreeg hij een tijdstraf en werd hij als tiende geklasseerd. In totaal heeft hij 65 keer een Grand Prix gewonnen, dat betekent dus dat hij in meer dan de helft van de Grands Prix die hij leidde, ook als winnaar over de streep kwam.