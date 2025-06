F1-expert speculeert over geheim diner tussen Verstappen en Wolff na opvallende uitspraak

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor veel controverse in Spanje. Zijn beuk aan George Russell leverde hem veel kritiek op, maar Toto Wolff reageerde zeer diplomatiek. Ralf Schumacher vindt dit zeer opvallend, en suggereert dat er hier meer meespeelt.

Verstappen raakte in de slotfase van de Grand Prix van Spanje zwaar gefrustreerd. De Nederlander kookte over toen Red Bull hem vroeg zijn positie terug te geven aan Russell. Verstappen leek plaats te maken voor de Brit, maar duwde een beuk uit toen de Mercedes-coureur naast hem reed.

Hiermee ontkende Verstappen een stroom aan kritiek. De stewards reageerden snel en gaven Verstappen een tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten op zijn superlicentie. Veel kenners en coureurs haalden hard uit naar Verstappen, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff bleef opvallend rustig. Hiermee wakkerde hij de geruchten over zijn interesse in Verstappen weer aan.

Speciaal diner

Ralf Schumacher vond dit zeer opvallend. De oud-coureur analyseert Wolffs reactie in de podcast Backstage Boxengasse: "Wat ik het mooiste vond was de reactie van Toto Wolff. Het was zo diplomatiek. Je kreeg bijna het idee dat hij en Max al zaten te dineren en te praten over volgend jaar."

In het verleden reageerde Wolff regelmatig fel op acties van Verstappen. In de afgelopen maanden werd Verstappen echter steeds vaker in verband gebracht met een Mercedes-zitje, wat dan weer ten koste zou kunnen gaan van Russell.

Staat er nog ergens een deurtje open?

Schumacher vindt het bijzonder dat Wolff niet uit zijn slof is gesloten: "Normaal gesproken verwacht je dat een teambaas zijn eigen coureur meer beschermt. Nu zei hij min of meer: 'Laten we rustig kijken naar wat Max daar deed.' Uiteindelijk is er niets serieus gebeurd."

De Duitse oud-coureur blijft er dan ook bij dat er op de achtergrond meer speelt bij Wolff en Verstappen: "Ik vond deze opmerkingen opmerkelijk. Het leek erop dat er nog steeds ergens een deurtje openstaat."