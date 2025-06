Verstappen pakt bijzonder F1-record af van Alonso

Max Verstappen beleefde afgelopen weekend een teleurstellende Grand Prix van Spanje. Toch had de race wel een gouden randje, want Verstappen heeft weer een oud Formule 1-record uit de boeken gereden. Het laat zien dat hij de grote man bij Red Bull Racing is.

Verstappen kende afgelopen weekend een frustrerende race op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Door zijn straf voor zijn beuk aan George Russell viel hij terug naar de tiende plaats in de einduitslag. Toch eindigde hij voor zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, die als dertiende over de streep kwam na een rampzalige Grand Prix.

Azerbeidzjan

Hiermee heeft Verstappen een nieuw record verbroken. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen is nu de coureur met de meeste opeenvolgende races zonder te zijn verslagen door zijn teamgenoot. Verstappen is nu 42 keer op rij voor zijn teamgenoot gefinisht. De laatste keer dat hij werd verslagen was in de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2023, toen Sergio Perez beter was.

In alle races daarna was Verstappen zijn teamgenoten de baas. Perez, en zijn opvolgers Liam Lawson en Tsunoda kregen het niet voor elkaar om Verstappen te verslaan. Het laat zien hoe sterk de Nederlander presteert. Uit deze cijfers blijkt dus ook dat hij de absolute kopman is van Red Bull Racing, iets waar het team ook niet geheimzinnig over doet.

Alonso

Verstappen rijdt hiermee een record van Fernando Alonso uit de boeken. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen finishte tussen de Grand Prix van Turkije in 2011 en de Grand Prix van India in 2013 41 races op rij voor zijn toenmalige Ferrari-teamgenoot Felipe Massa.

Kanttekening

Een belangrijke kanttekening bij dit record, is dat het gaat om races waarin Verstappen zelf niet uitviel. In de Grand Prix van Australië in 2024 viel hij immers uit, terwijl Perez in die race wel als vijfde over de streep kwam. Verstappen kan zijn record over anderhalve week in Canada gaan uitbreiden.