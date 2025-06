Valtteri Bottas aast op Red Bull-zitje naast Max Verstappen

Valtteri Bottas staat dit jaar aan de zijlijn in de Formule 1. De Fin is dit jaar de derde coureur van Mercedes, maar droomt nog altijd van een comeback. Hij doet een open sollicitatie bij Red Bull, maar stelt dat dit voor hem niet mogelijk is.

Bottas verloor vorig jaar zijn zitje bij het team van Sauber. Hij keerde terug op het oude nest bij het team van Mercedes, waar hij van 2017 tot en met 2021 de teamgenoot van Lewis Hamilton was. Bottas heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij terug wil keren op de grid, en het nieuwe team van Cadillac wordt gezien als een goede mogelijkheid.

Niet iedereen bij Red Bull is fan van Bottas

In de nieuwste aflevering van de podcast Beyond the Grid doet hij grijnzend een open sollicitatie bij Red Bull. Hij stelt echter dat het niet mogelijk is: "Het werd vrij snel afgewezen, want ik denk dat er bepaalde personen, of één bepaald persoon, binnen de Red Bull-organisatie zijn die om één of andere reden geen fan van mij zijn."

"Ik weet niet of ze buiten hun eigen academy kijken. Ze hebben de beschikking over zoveel coureurs, ze hebben natuurlijk hun eigen juniorteam."

Bottas bekijkt de situatie van een afstandje, en ziet dat het niet makkelijk is om naast Max Verstappen te rijden: "Het lijkt geen makkelijke auto om te besturen. Max doet het natuurlijk goed. Hij pusht echt tot het uiterste. En wie er ook naast hem heeft gereden, het zag er niet best uit."

"Maar ik weet het niet. Ik vraag me alleen af of die auto, om snel te rijden, een coureur met ervaring nodig heeft. Dat is wel mijn vermoeden, en ze weten dat ik graag weer wil racen. Ze weten dat ik beschikbaar ben voor volgend jaar. Maar ik weet niet hoe ze daar over denken."