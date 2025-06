"Max Verstappen beschuldigd van het verliezen van zijn verstand".

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor veel controverse in de Grand Prix van Spanje. De Nederlander krijgt veel kritiek, en Günther Steiner stelt dat Verstappen zijn verstand verloor bij het veelbesproken moment met George Russell.

De chaos bij Verstappen ontstond na de herstart. Op zijn harde banden kon hij geen wonderen verrichten. Na een momentje in de laatste bocht werd hij ingehaald door Charles Leclerc, en ook George Russell zag een kans. Dit ging echter mis, waardoor Verstappen door de uitloopzone moest gaan. Toen Red Bull hem vroeg om zijn positie terug te geven sloegen de stoppen door, en deelde Verstappen een beuk uit aan de Mercedes van Russell.

Verstand verloren

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner geeft zijn mening over het incident in The Red Flags Podcast: "Paniek is misschien het verkeerde woord, maar ik denk dat hij zijn verstand verloor. Hij was hier niet aan gewend. Hij was zo boos over de banden die ze hem hadden gegeven."

"Ik denk dat dat de oorzaak was. Niet veel coureurs... Toen hij op het gas drukte en zijwaarts kwam te staan bij de herstart, er zijn gewoon niet veel coureurs die een auto op die manier kunnen opvangen."

'Ik ben fucked'

Volgens Steiner was de 'snap' in de laatste bocht de aanleiding voor alle chaos: "Het was best een wreed moment. Hij ving het op, maar in zijn hoofd was het: 'Ik ben klaar, ik ben fucked'. Toen kreeg hij het niet meer onder controle. Het is vreemd, want hij heeft zeker temperament, maar niet zoveel."

Red Bull deed het goed

Steiner vond het jammer, want hij zag dat Red Bull de strijd met McLaren goed aan kon gaan: "Ik denk dat hij enorm baalde, want hij reed tot dat moment een goede race. De driestopper van Red Bull was heel goed."

"Ze hebben McLaren heel hard gepusht. Ze hebben zo hard als ze konden gepusht. Maar Max aan het einde van de race alles wat hij niet hoorde te doen."