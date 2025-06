Norris lacht concurrentie uit: "Het heeft niets veranderd!"

Het team van McLaren was afgelopen weekend oppermachtig in de Grand Prix van Spanje. Veel mensen hadden verwacht dat de nieuwe technical directive McLaren zou afremmen, maar niets blijkt minder waar. Lando Norris kan het niet laten om even een klein steekje uit te delen aan de concurrentie.

Maandenlang werd er uitgekeken naar de Spaanse Grand Prix. Op het circuit van Barcelona ging de nieuwe technical directive over de voorvleugels gelden, en dat kon een gamechanger zijn. De concurrentie van McLaren kwam van een koude kermis thuis, want McLaren leek sneller dan ooit.

Overal domineren?

Oscar Piastri en Lando Norris waren een klasse apart, en ze scoorden een 1-2tje. Na afloop kreeg Norris van de internationale media de vraag of er nog circuits zullen zijn waar McLaren niet kan domineren. Lachend gaf hij antwoord: "Ik hoop het niet!"

Veel klachten

Al snel ging hij verder over de doorbuigende voorvleugels: "Er waren veel klachten over onze auto, dus kwamen ze met die nieuwe technical directive. Het heeft helemaal niets veranderd! Het team heeft geweldig werk geleverd, en ons een goede auto gegeven. Het is de beste auto van de grid."

"We zijn allebei heel erg trots dat we iedere keer in deze auto mogen rijden. Het team verdient hier elke dat heel erg veel hulde voor."

Kijken naar de concurrentie

Norris stelt wel dat McLaren niet achterover kan blijven leunen. Ze moeten aan de bak: "Het is duidelijk dat wij gemiddeld genomen de beste auto hebben en we lijken nog altijd beter te zijn in de race. Maar het is ook duidelijk dat de rest van het veld begint in te lopen."

"Onze voorsprong in de race was waarschijnlijk groter aan het begin van het jaar dan nu het geval is. Ik denk dus wel dat de concurrentie begint in te lopen. We moeten juist nu doorpakken en we moeten hard blijven werken."