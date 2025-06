George Russell is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Brit beschikt echter over een aflopend contract bij Mercedes, en dat zorgt voor geruchten. Mercedes lijkt hem graag te willen behouden, terwijl onder meer Aston Martin ook interesse lijkt te hebben in zijn handtekening.

Russell speelt dit seizoen een opvallende rol in de Formule 1. De Brit moet sinds het vertrek van Lewis Hamilton de kar trekken bij Mercedes, en dat doet hij alleraardigst. Russell is de best of the rest en kreeg afgelopen weekend Max Verstappen op zijn dak in Barcelona. Hij kreeg op de baan een beuk van de gefrustreerde viervoudig wereldkampioen.

Russell en Mercedes willen graag met elkaar door, maar er is nog geen handtekening gezet onder een nieuw contract. Mercedes heeft geen haast, en afgelopen weekend ging het gerucht rond dat teambaas Toto Wolff nog altijd flirt met Verstappen. De Nederlander lijkt bij Red Bull te willen blijven, maar zolang er geen duidelijkheid is, zullen de geruchten rond blijven gaan.

Interesse in Russell

Volgens de Britse krant The Times is er veel interesse in de diensten van Russell. Volgens hen doet de Brit het dit seizoen heel erg goed, terwijl Mercedes hem nog geen titelwinnende auto wist te geven. Meerdere teams hebben volgens The Times interesse getoond in Russell, waaronder het team van Aston Martin.

Eerdere geruchten over Verstappen

Aston Martin werd eerder in verband gebracht met Verstappen, maar die geruchten lijken te zijn uitgedoofd. Of Russell echt bij Mercedes gaat vertrekken, blijft nog maar de vraag. De Brit is al zeer lang verbonden aan Mercedes, en de kans dat Verstappen echt gaat vertrekken bij Red Bull is klein.

Russell zal zich vooral focussen op zijn prestaties. Hij staat momenteel op de vierde plaats in het wereldkampioenschap met 111 WK-punten. Hij staat vlak achter nummer drie Verstappen, die tot nu toe 137 WK-punten wist te scoren.