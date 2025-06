Marko geeft toe: "Red Bull beschikt niet over een titelwinnende auto"

Het team van Red Bull Racing heeft het momenteel zwaar in de Formule 1. Max Verstappen worstelt, en zijn frustratie is duidelijk zichtbaar. Helmut Marko gelooft nog in de wereldtitel, maar geeft eerlijk toe dat de RB21 momenteel niet goed genoeg is om wereldkampioen te worden.

Verstappen beleefde afgelopen weekend een frustrerende Grand Prix in Spanje. Na een tijdstraf werd hij als tiende geklasseerd, en zijn achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris is alleen maar gegroeid. Het wordt dan ook een lastige opgave om zijn vijfde wereldtitel op rij te pakken.

Geen winnende auto

Red Bull-adviseur Helmut Marko was te gast in het programma Sport und Talk op Servus TV. Daar kreeg hij de vraag of Verstappen nu een auto heeft waarmee hij de titel kan winnen: "Op dit moment niet. Dat moet ik gewoon eerlijk toegeven."

"Hij moet nu elk rondje op de limiet rijden, dat is echt de enige manier. Je ziet ook hoe Yuki Tsunoda het moeilijk heeft, en hoe al zijn teamgenoten het moeilijk hebben gehad. Alleen hij kan omgaan met deze auto."

Marko blijft echter nog wel een beetje positief: "Onze auto heeft nu een iets breder window. Als alles klopt, dan zijn we net zo snel als McLaren. Voor ons is dat alleen het geval eens in de drie of vier races. McLaren staat er gewoon altijd. Dat betekent dat als we deze problemen niet verhelpen, het gat alleen maar groter zal worden."

Titeldroom is springlevend

Marko wil de wereldtitel dan ook nog steeds niet uit zijn hoofd zetten: "Met Sebastian Vettel stonde we ooit 47 punten achter op Alonso, en dat hebben we toen ook goedgemaakt. Dus we geven zeker nog niet op, maar het zal wel moeilijk gaan worden."

Verstappen staat op dit moment 49 WK-punten achter op kampioenschapsleider Oscar Piastri.