Nieuwe verhalen over Stroll duiken op: "Hij gooide met een helm"

Lance Stroll kon afgelopen weekend niet deelnemen aan de Grand Prix van Spanje. Aston Martin meldde dat hij last had van een oude blessure, maar er gaan ook verhalen rond over een vermeende woede-uitbarsting. Sky Sports-commentator David Croft komt met een nieuw verhaal over het gedrag van Stroll.

Het team van Aston Martin schudde op zaterdagavond de Formule 1-wereld wakker. Ze legden uit dat Stroll in de afgelopen zes weken meer last had gekregen van een oude blessure aan zijn hand en zijn pols. Hierdoor kon hij niet deelnemen aan de Grand Prix, en het is onduidelijk of hij wel kan racen in Canada.

Woede-uitbarsting

Vlak na de bekendmaking van Aston Martin, kwam BBC Sport met een bijzonder verhaal naar buiten. Stroll zou na de kwalificatie een woede-uitbarsting hebben gehad en teampersoneel hebben uitgescholden. Een monteur van Stroll ontkende de verhalen, maar toch zijn de geruchten niet verdwenen.

Gooien met een helm

Sky Sports-commentator David Croft legt in de podcast 'F1 Show' uit wat hij heeft gehoord: "Ik heb gehoord dat er is gegooid met een helm, zelfs zo erg dat de helm mogelijk beschadigd is geraakt. Zo groot was de kracht toen dat ding tegen de muur sloeg. Er was ook veel gescheld en geschreeuw."

"Lance heeft al eerder tegen muren geslagen, al waren het wel scheidingswanden, wat hem niet per se veel pijn zou doen. Dat heb ik al eerder gehoord bij Aston Martin."

Klopt de bewering van Aston Martin?

Croft gelooft ook niet in de bewering van Aston Martin dat Stroll al langer last heeft van zijn blessure: "Ik geloof niet in de claim dat ze dit al zes weken in de gaten houden. Als ze het al zes weken in de gaten houden, dan hadden ze Lance toch zeker niet in de kwalificatie in de auto gezet als het zover was gekomen dat hij mogelijk niet fit genoeg was om te rijden? Dan hadden ze Drugovich in de auto gezet."

"Lance reed een rondje waarmee hij in Q1 op de zevende plaats eindigde. Hij was duidelijk fit genoeg om op een bepaald moment tijdens de kwalificatie goede tijden te rijden."