Aston Martin-insider ontkent geruchten over woede-uitbarsting Stroll

Lance Stroll kon afgelopen weekend niet deelnemen aan de Grand Prix van Spanje. Hij kreeg last van oude blessures, terwijl er ook geruchten rondgingen dat hij zich zou hebben misdragen in de pitbox. Eén van zijn monteurs ontkent die verhalen.

Het team van Aston Martin maakte op zaterdagavond bekend dat Stroll last had gekregen van een oude blessure. In 2023 raakte hij gewond tijdens een fietsongeval in Spanje, en in de afgelopen zes weken had hij weer last gekregen van zijn pols en zijn hand. Hierdoor kon hij niet deelnemen aan de Grand Prix, en het is onduidelijk of hij over anderhalve week wel kan racen in Canada.

Wat heeft Stroll gedaan?

Het verhaal kreeg later in het raceweekend een opvallende wending. Volgens BBC Sport was Stroll na zijn eliminatie in de kwalificatie in Spanje door het lint gegaan. Hij zou in de pitbox personeel van Aston Martin hebben uitgescholden, en hij zou apparatuur van het team hebben beschadigd.

Aston Martin gaf toe dat Stroll boos was, maar ze ontkenden dat dit iets te maken had met zijn blessure. Eén van Strolls monteurs heeft zich nu ook met de zaak bemoeid. Harry Rush reageerde op Instagram op een post over het nieuws van de BBC. Zijn boodschap is duidelijk: "Teampersoneel uitgescholden? Dat is absoluut niet waar!"

Hoe gaat het met Stroll?

Hoe het nu met Stroll gaat, is onbekend. Volgens Aston Martin moest hij een behandeling ondergaan, maar het team liet in het midden wat dit precies inhield. Volgens de Spaanse kranten Diario Sport en Marca is Stroll op dinsdag geopereerd in een ziekenhuis in Barcelona.

De operatie zou zijn uitgevoerd door Dr. Xavier Mir. Hij is een gespecialiseerde arts, en hij opereerde Stroll in 2023 vlak na zijn val van zijn fiets. Volgens Diario Sport hebben mensen uit de entourage van Stroll laten weten dat hij gewoon kan racen in Canada.