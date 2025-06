Mercedes onthult schade aan auto Russell na clash met Verstappen

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend in de Grand Prix van Spanje voor veel controverse. De Nederlander ramde de Mercedes van George Russell, en dat leverde hem een flinke straf op. Mercedes onthult nu hoeveel schade de auto van Russell opliep bij het incident.

Verstappen beleefde een frustrerende slotfase van de Grand Prix van Spanje. Nadat hij door de uitloopzone was gegaan, stelde Red Bull dat hij zijn positie moest teruggeven aan Russell. Verstappen reageerde furieus, maar leek Russell er toch langs te laten. Toen de Brit naast hem reed gooide hij de deur dicht, en ramde hij de Mercedes. De stewards grepen in en gaven Verstappen een forse tijdstraf.

Hoe zwaar was de schade?

De vraag is of de auto van Mercedes schade opliep bij het incident. Technisch directeur James Allison geeft antwoord op die vraag in de debrief van Mercedes op YouTube: "Genoeg dat we het voelden, maar het was niet zo erg dat we er iets van merken tijdens de volgende race. Gewoon een paar krasjes van de botsing met de andere auto."

Kon Russell het podium halen?

Russell werd er vlak na de clash toch langs gelaten door Verstappen, waarna hij de jacht opende op Charles Leclerc. Hij hoopte de Ferrari nog aan te kunnen vallen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats.

Allison krijgt in de debrief de vraag of een aanval op Leclerc realistisch was. "Er waren gewoon niet genoeg rondjes in de race. Als er een paar rondjes meer waren geweest, dan was het gelukt. Maar ja, we waren sneller aan het einde van de race. We waren sneller in die laatste stint, we openden de jacht op Charles voor een aantal rondjes."

"Maar de Safety Car hield ons uiteindelijk op. Na die Safety Car waren er gewoon niet genoeg rondjes om iets voor elkaar te krijgen."